CARI POLITICI ATTENTI ALLA GEOPOLITICA MONDIALE, “QUALCUNO” CI VUOL PORTARE IN GUERRA!! (di Marco Santero)

Rilancio con molta preoccupazione (che credo una sana “paura” sia ancor più indicata) questa analisi di quanto sta accadendo fra USA e IRAN.

Chi in Italia è a favore delle politiche di Trump NON PUO’ ESULTARE PER L’UCCISIONE DELL’EROE NAZIONALE E CAPO DELLE FORZE ARMATE IRANIANE, PERCHE’ NON L’HA DECISO TRUMP E NELL’ANALISI RISULTA EVIDENTE, QUINDI IL DEEP STATE USA STA PROVOCANDO L’IRAN PER CERCARE DI FAR SCOPPIARE UNA GUERRA E SIAMO MOLTO, MOLTO VICINI SE NON SI “DISINNESCA” LA BOMBA GEOPOLITICA.

La situazione è grave e sono anni e anni che ripeto in svariati articoli come il NEOLIBERISMO combinato al MERCANTILISMO tedesco e cinese non può che avere come sbocco una nuova grande guerra che potrebbe in tempi brevissimi diventare mondiale.

Vi riporto un estratto che ho già pubblicato anni fa del “secolo Breve” del decano degli storici del 900 (morto nel 2012) Erin J. Hobsbawm ha vissuto tutto il 900, i suoi orrori (era ebreo!) e si rese conto che si stavano di nuovo commettendo gli stessi errori della 1 metà del 900 che portarono a 2 guerre mondiali.

“Gli economisti spiegavano, con apparente lucidità follia, che la crisi reale in cui stavano soccombendo gli stati non sarebbe potuta accadere in una società correttamente condotta secondo le regole del libero mercato.

Gli esperti di economia suggerirono solamente di non intervenire nell’economia e i governi si limitarono a perseguire il pareggio del bilancio e di conseguenza tagliarono le spese.

Alla fine la “lucida follia” venne capita (dopo 2 guerre mondiali ) e Keynes divenne l’economista più influente dei 40 anni successivi, poiché spiegava come tali politiche peggiorassero solo la situazione.

Per chi è vissuto in quegli anni riesce quasi impossibile credere che quelle dottrine criminali rigidamente liberiste siano tornate in auge in un periodo di depressione come gli anni 80 e 90, benché esse avessero ampiamente mostrato di essere inadeguate a livello pratico e teorico. Questo fa comprendere la straordinaria brevità della memoria dei teorici, politici e degli operatori economici e quanto siano importanti gli storici per la società.”

Questa analisi sembra scritta per oggi, ma si riferisce al periodo economico FOLLE che portò alla seconda guerra mondiale.

Anch’io studio la storia da 40 anni, economica in particolare: perché permette di capire come sono andate realmente le cose e chi erano i reali attori che muovevano i “burattini” che pensiamo abbiano fatto la storia, come ad esempio Hitler.

Quindi cari leader politici italiani guardatevi 2 o 3 volte il file video allegato, e poi verificate come le persone che vi stanno più vicine, e vi consigliano, vedono l’accaduto, per capire chi è onesto e propositivo e chi invece cerca di MANIPOLARVI, magari contro TRUMP a favore del Deep state Usa degli Obama e dei Clinton, della finanza speculativa e dei mega social Network.

Il momento è grave e bisogna pensare innanzi tutto a non veder incenerite le terga proprie e dei propri concittadini, sia militarmente (escalation militare mondiale) che economicamente, perché se scoppia una guerra e il golfo persico viene bloccato il petrolio va a 150 / 200 dollari in pochi giorni e esploderà una crisi terribile, al cui confronto quella del 2008 sembrerà una “bazzecola”.

Anche il popolo deve essere allertato e deve far sentire la propria spinta FORTISSIMA a non farsi immischiare in questa eventuale guerra.