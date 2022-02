Capri: i commercianti si rivoltano contro il Green Pass

La notizia giunge dall‘ANSA: i negozianti di Capri rifiutano l’imposizione dell’obbligo del Green Pass per l’accesso ai negozi. Lo fanno anche mettendo dei cartelli nei polemici con un messaggio chiaro: “Discriminare è una vergogna!”

Questo è successo ad Anacapri, dove hanno esposto un manifesto con scritto “Love Pass, un mondo senza discriminazioni.” con un cuore poggiato su due mani come simboli. In questo modo i negozianti delle attività vogliono rassicurare i turisti sul fatto che l’accesso ai negozi più amati, a cominciare da quelli dei souvenir, che qualsiasi sia la legislazione, garantiranno sempre l’accesso ed il benvenuto.

Ma su tutti quello che ha fatto più discutere è stato il manifesto affisso da Capri Watch, nell’elegantissima strada delle griffe internazionale, su una delle vetrine del brand ormai conosciuto in tutto il mondo.

Chiaro il messaggio: “Nel negozio come accade da ben 58 anni sono benvenuti tutti i clienti e ancora no al Green Pass, no alle discriminazioni, no alle leggi “raziali”. Discriminare chi entra in un negozio è una vergogna”.

Quindi una località turistica si oppone attivamente all’utilizzo del Green Pass, anche in nome dei legittimi affari. Chissà se altre località turistiche, come Venezia, ne seguiranno l’esempio.



