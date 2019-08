CAPEZZONE A STASERA ITALIA: PIANTIAMOLA DI PRENDERE IN GIRO GLI ITALIANI

Vi presentiamo l’intervento di Daniele Capezzone a Stasera italia, quando la crisi non era ancora risolta, come appare ora. Il governo nasce da una sorta di mix di diverse correnti in permanente lotta fra di loro, prima solo nel PD, ora anche nei Cinque Stelle. Appare evidente come la luce del sole che la leadership politica di DI Maio e del suo gruppo sia ormai finita, esaurita, completamente sostituita da Giuseppi Conte. Si avrò un governo per bande, ma si prenderanno in giro gli italiani non permettendo loro di votare.



