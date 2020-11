CALABRIA SENZA GAUDIO: SE NE VA UN ALTRO COMMISSARIO, ARRIVERA’ IL SUPER POLITICO (ed inadatto) STRADA, PER FALLIRE MISERAMENTE

Ormai sul caso della Sanità calabrese il governo si è mosso in un modo così disastroso che ormai non ci sono più parole per poterlo descrivere. Anche l’ultimo commissario scelto dal ministro Speranza , L’ex rettore Gaudio, ha rinunciato per “Consorte infuriata sopravvenuta”.

In realtà il problema è semplice: l’incapacità di Speranza (ed un pochino anche del suo predecessore Grillo per la verità, dato che fu lei a nominare Cotticelli) ha fatto si che l’attenzione generale si concentrasse su una carica puramente tecnica e la cui qualità principale dovrebbe essere la buona amministrazione. Un avvicendamento di routine è diventato un elemento di lotta politica e proprio la proposta di Gino Strada è un elemento di questa battaglia. Però anche Strada è destinato a fallire clamorosamente, perchè parte da una situazione devastata amministrativamente e verrà messo sotto i riflettori dell’attenzione pubblica. Aggiungiamo Strada ed i suoi accoliti non hanno nessun idea di quali siano i problemi della sanità calabrese ed avrete un mix esplosivo. Un tocco di questa ignoranza della situazione lo si è avuto ieri a Otto e Mezzo quando il super sponsor di Strada, Travaglio, è stato raso al suolo a Otto e Mezzo dal procuratore Gratteri. quando Travaglio ha proclamato che “Strada porterà quattro spedali da campo in Calabria” Gratteri lo ha subito fermato affermando , giustamente, che è inutile perchè ci sono già 18 ospedali appena chiusi che, con minimi aggiustamenti, potrebbero tornare operativi domani. Travaglio ha provato a ribattere che al Nord lo hanno fatto, al che Gratteri ha fatto notare che non c’erano ospedali da riaprire. Quindi già l’ignoranza della situazione sarebbe devastante, ma c’è anche un altro problema: potrebbe il commissario alla Sanità dare un appalto, praticamente senza gara, ad una associazione che presiede e pensare di non andare nelle Grane?.

Cosa succederà ? La sinistra estrema, o potremmo dire l sinistra improvvida, continuerà a spingere per Strada che però appare ben poco entusiasta di immergersi nel caos calabrese.: meglio fornire ben pagati ospedali da campo (inutili) e Covid-Hotel, nuova forma di turismo. Speranza troveràò una qualche mezza figura che si schianterà sulla sanità calabrese. Invece sarebe necessario restituire la responsabilità ai calabresi e lavorare per lunghi anni nella ricostruzione di un sistema di gestione e controlli efficiente. Lavoro lungo e poco premiante, ma essenziale per gestire qualsiasi sistema complesso. Strada farà i soldi, i calabresi resteranno in mutande…