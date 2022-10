Bulgaria: partito non ostile alla Russia ed eurocritico vince le elezioni politiche

Il partito di centro-destra bulgaro GERB – guidato dall’ex primo ministro di lungo corso Boyko Borissov – è destinato a vincere le elezioni di domenica, le quarte in meno di due anni, secondo i risultati parziali, ma le sue possibilità di formare un governo di coalizione rimangono incerte. Borissov ha una profonda esperienza di governo e in passato è stato vicino a Vladimir Putin, pur essendo ora parte del PPE, per cui molti confidano nella sua esperienza diplomatica per sbrogliare i complessi rapporti con la Russia, soprattutto dal punto di vista energetico.

Con il 99% delle schede scrutinate lunedì mattina, i risultati ufficiali parziali hanno mostrato la vittoria di GERB con il 25,4%.

Il suo principale rivale, il riformista Noi continuiamo il cambiamento dell’ex primo ministro Kiril Petkov, il cui gabinetto di coalizione è crollato a giugno, è arrivato secondo con il 20,2%. La bassa affluenza alle urne riflette l’apatia e la profonda sfiducia degli elettori.

I risultati lasciano presagire difficili colloqui di coalizione in un parlamento frammentato o addirittura un’altra elezione lampo nello Stato che è il più povero membro della UE.

Entrambi i casi prolungherebbero l’instabilità politica tra l’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di consumo e la guerra in Ucraina e aumenterebbero la prospettiva che la Bulgaria non riesca ad entrare nell’area dell’euro con la moneta unica entro il 2024. Si prevede che altri cinque partiti siano entrati nella camera dei 240 posti.

Si tratta del partito di etnia turca MRF con una proiezione del 13,7%, del partito filo-russo Vazrazhdane con il 10,2%, del partito socialista con il 9,3%, del gruppo liberale anti-corruzione Bulgaria Democratica con il 7,5% e del partito nazionalista bulgaro Rise di recente formazione con il 4,6%.

I risultati ufficiali definitivi sono attesi per giovedì.

Si prevede che gli sforzi per mettere insieme una coalizione funzionante saranno complicati dal fatto che molti degli avversari politici di Borissov lo accusano di aver permesso una corruzione diffusa durante i suoi 10 anni di governo, terminati lo scorso anno. Ovviamente l’interessato respinge le accuse.

Alcuni elettori dello Stato membro più povero dell’UE sostengono che Borissov offra stabilità e abbia l’esperienza diplomatica necessaria per gestire le complesse relazioni della Bulgaria con la Russia. Inoltre le posizioni di Borissov sono state spesso di critica alla UE per la totale mancanza di solidarietà sul tema dei migranti, uno dei problemi che attanaglia la Bulgaria.