Bruxelles ha respinto la richiesta della Russia di eliminare le restrizioni dell’UE su una banca agricola chiave come parte di un accordo di cessate il fuoco parziale nel Mar Nero, affermando che il suo regime di sanzioni rimarrà in vigore fino al “ritiro incondizionato” delle truppe di Mosca dall’Ucraina. Con questa posizione Bruxelles prende una poszione netta contro il cessate il fuoco nel Mar Nero.

La dichiarazione della Commissione europea di mercoledì è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver concordato un cessate il fuoco con la Russia e l’Ucraina, che riguarda le infrastrutture energetiche e il Mar Nero.

Il Cremlino ha poi affermato che l’accordo dipendeva dall’abolizione di alcune sanzioni, comprese quelle imposte alla Rosselkhozbank, una banca coinvolta nel finanziamento della produzione e dell’esportazione di prodotti alimentari, e dalla sua riconnessione al sistema di messaggistica bancaria globale Swift.

“La fine dell’aggressione russa ingiustificata e immotivata in Ucraina e il ritiro incondizionato di tutte le forze militari russe dall’intero territorio ucraino sarebbero una delle principali precondizioni per modificare o revocare le sanzioni”, ha dichiarato al Financial Times Anitta Hipper, portavoce della Commissione europea per gli affari esteri. “L’obiettivo principale dell’UE rimane quello di massimizzare la pressione sulla Russia, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, comprese le sanzioni, per diminuire la capacità della Russia di condurre la sua guerra contro l’Ucraina”.

Questa posizione però viene a rendere impossibile la cancellazione delle sanzioni da parte della UE e quindi la rattivazione del Swift che, fra l’altro, ha sede in Belgio. Così facendo Bruxelles sabota il processo di pace e il cessate il fuoco, presentandosi come la parte che, oggettivamente, con comportamenti conclusivi, vuole proseguire la guerra. Ci sarebbe anche da chiedersi se la UE ha l’autorità per impedire il percorso di cessate il fuoco.

La Commissione ha anche respinto le accuse russe secondo cui le sanzioni contro Mosca avrebbero limitato le esportazioni di cibo e fertilizzanti, un argomento politicamente sensibile data l’importanza di entrambi per i Paesi più poveri. “L’UE ha sempre sostenuto gli sforzi per migliorare la sicurezza alimentare globale. Le sanzioni dell’UE non riguardano in alcun modo il commercio di beni agricoli, compresi alimenti, cereali e fertilizzanti, tra la Russia e i Paesi terzi”, ha aggiunto Hipper.

La posizione dell’UE appare un aiuto politico per l’Ucraina, che è stata sottoposta a forti pressioni da parte di Washington affinché facesse concessioni per porre fine alla vera e propria invasione del paese lanciata dalla Russia tre anni fa. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che le sanzioni occidentali contro la Russia devono rimanere in vigore fino a quando il Cremlino non cesserà la guerra contro il suo Paese.

Nel suo discorso di martedì sera, il leader ucraino ha affermato che il cessate il fuoco marittimo, condizionato all’alleggerimento delle sanzioni per il settore agricolo russo, non è stato concordato dalle tre parti durante i loro colloqui paralleli a Riyadh.

Il leader ucraino ha affermato che si tratta di “qualcosa su cui il Cremlino sta mentendo di nuovo: che presumibilmente il silenzio nel Mar Nero dipende dalla questione delle sanzioni, e che presumibilmente la data di inizio del silenzio nel settore energetico è il 18 marzo”. “Vediamo come i russi hanno già iniziato a manipolare”, ha aggiunto Zelenskyy.

Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha dichiarato ai giornalisti che le richieste della Russia ripropongono in gran parte quanto Mosca sostiene di aver concordato nella versione 2022 dell’accordo sul Mar Nero mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia. “Tutte le condizioni sono state soddisfatte, tranne quelle che riguardavano la parte russa”, ha detto Peskov, secondo la televisione di Stato.

I russi si sono tirati indietro unilateralmente dall’accordo sul Mar Nero un anno dopo, nel 2023. “Naturalmente, questa volta la giustizia dovrebbe avere la meglio e continueremo a lavorare con gli americani”, ha dichiarato Peskov. Sempre che l’Unione europea non decida di mandare tutto a quel paese.