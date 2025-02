BP invia il primo carico di GNL dal grande giacimento fra Senegal e Mauritania

Il primo carico di GNL proveniente dal nuovo progetto offshore in Senegal e Mauritania, in Africa occidentale, è atteso entro poche settimane, ha dichiarato lunedì un partner junior dell’operatore del progetto, la supermajor BP.

Il progetto Greater Tortue Ahmeyim (GTA), guidato da BP, ha raggiunto la prima produzione di GNL all’inizio di quest’anno, ha dichiarato oggi il suo partner di progetto Kosmos Energy nel comunicato sui guadagni del 2024.

“Il primo carico di GNL è previsto per la fine di questo trimestre, con una nave cisterna di GNL attualmente in attesa presso l’Hub Terminal pronta per il carico”, ha aggiunto Kosmos Energy.

Il carico del primo carico è il momento in cui la partnership inizierà a riconoscere i ricavi del progetto, ha osservato la società.

All’inizio di questo mese, Kosmos Energy ha dichiarato che il progetto GTA aveva iniziato a fornire gas naturale alla nave galleggiante di GNL e che la liquefazione era iniziata.

Il 31 dicembre 2024, il gas della prima fase del GTA ha iniziato a fluire dai pozzi alla nave galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) come parte del processo di messa in servizio.

BP ha ora avvisato l’acquirente, BP Gas Marketing Ltd., che una nave metaniera arriverà entro la fine del trimestre per esportare il primo carico di GNL.

L’avvio del progetto andrà a beneficio delle economie dei paesi dell’Africa occidentale, Senegal e Mauritania. Inoltre, aggiungerà la fornitura di GNL al mercato già a partire da questo trimestre, in un momento in cui l’Europa sta esaurendo le sue riserve di stoccaggio di gas e si sta affrettando a garantirsi il gas per il prossimo inverno.

Il progetto GTA ha subito alcuni ritardi negli ultimi anni, poiché inizialmente si prevedeva che sarebbe entrato in funzione nel 2023.

Il progetto Greater Tortue Ahmeyim Fase 1 produrrà GNL dalle enormi scoperte di gas naturale al largo della Mauritania e del Senegal in Africa occidentale fatte nel 2015.

La Fase 1 è destinata a produrre circa 2,3 milioni di tonnellate di GNL all’anno e si prevede che il progetto produrrà GNL per più di 20 anni, consentendo alla Mauritania e al Senegal di diventare un hub globale di GNL, afferma BP.