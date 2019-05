BORGHI: UN ANNO DI GOVERNO. MINIBOT E FLAT TAX E… STRATEGIE SEGRETE

posted by admin

Vi presentiamo un’intervista a Claudio Borghi nel quale, per Byoblu, si ripercorre l’anno di governo giallo verde che vedrà il suo primo anniversario proprio fra pochi giorni. L’onorevole ripercorre tutto quest’anno di governo, con quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto.

Interessante il legame che viene fatto nel video fra Flat Tax e Minibot: non ci può essere uno senza l’altro e che questo sarà possibile solo con una forte iniziativa di carattere ministeriale. Questo richiede anche la collaborazione del MEF che, attualmente, non è in mano ad un politico, tantomeno leghista, quanto ad un tecnico.

Si conferma inoltre che il governo non è a due, ma a tre, con il terzo incomodo costituito dal quirinale, che è entrato prepotentemente nella formazione del governo con l’esclusione di Savona dal MEF. Scordarsi questo momento significa non prendere in considerazione adeguata la realtà della politica moderna.

Ormai comunque anche Borghi sembra piuttosto scettico sulla possibilità che il governo faccia in futuro delle mosse di carattere rivoluzionario. Se ci sarà una cadutaa dell’euro sarà per uno smantellamento dall’alto, da parte delle monete più forti.

ESISTE UNA STRATEGIA SEGRETA?



