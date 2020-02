posted by admin

Intervento alla camera di Claudio Borghi sul tema del mare sardo che gli algerini, nella più totale ignavia e passività del nostro governo, si sono intestati come zona economica esclusiva. Grazie ad un governo inetto ora a 20 km dalla Sardegna il mare potrebbe non essere più italiano. Però per difendere gli interessi nazionali bisogna avere la schiena dritta.

Buon ascolto