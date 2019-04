BORGHI: LE PREVISIONI DEL DEF E CHI HA AUMENTATO L’IVA

Intervento necessario di Claudio Borghi, presidente della commissione finanza della Camera per sul DEF. Il documento è utile, ma come strumento di revisione e di contatto con le amministrazioni locali, non per il bilancio. Le previsioni del DEF si sono sempre rilevate errate, ed alcune (governi Berlusconi e Monti) in modo clamoroso. Per ricordare poi che l’ultimo governo ad aumentare L’IVA fu nel 2013 Letta, guida PD.

Buon ascolto e grazie a Fausto, l’Inriverente.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐