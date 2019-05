Blockchain Week a Roma a fine maggio !!

posted by Fabio Lugano

Una iniziativa blockchain anche in Italia, per permettere a tutti di conoscere il settore

La Blockchain Week Rome si terrà nella Capitale presso l’hotel Mercure Roma West, a partire dal 25 giugno 2019 e durerà in tutto sei giorni.

Le prime tre giornate, dal 25 al 27 giugno, saranno dedicate ad un corso intensivo tenuto da professionisti ed esperti del settore, rivolto a tutti coloro che intendono acquisire o perfezionare competenze relative a queste tematiche.

Le altre tre giornate, dal 28 al 30 giugno, saranno invece dedicate al Summit, un insieme di conferenze, panel, esposizioni, momenti dedicati al networking, aperitivi e molto altro.

Tra gli speaker già annunciati troviamo diversi rappresentanti delle istituzioni, come Marco Bellezza, Consigliere giuridico presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Marcello Minenna, noto economista e Direttore Ufficio Analisi Quantitative di Consob, nonché Matteo Fedeli, Direttore Divisione Musica di Siae.

La lista include anche diversi esperti della task force blockchain del MiSE, tra cui Gian Luca Comandini, Massimo Chiriatti, Federico Tenga e Fulvio Sarzana.

Saranno inoltre presenti numerosi sponsor e partner, come Eidoo, Coinbar, PwC, Luno, Blockchain Core, Blockchain Alliance Europe, Italtel e Millionaire, nonché diversi ospiti internazionali.

Per un periodo limitato, sarà possibile acquistare i biglietti per il Corso, il Summit o per tutte le attività della Week ad un prezzo speciale. Da un nostro accordo con la testata svizzera Cryptonomist, inserendo il codice CRYPTONOMIST, sarà anche possibile ottenere un ulteriore 10% di sconto, usando questo link.

Queste le tipologie di biglietto:

“Blockchain Intensive”: consente di partecipare alle tre giornate di corso ed acquisire nuove competenze sul mondo della blockchain e delle criptovalute con alcuni dei più autorevoli esperti italiani.

“Blockchain Summit”: consente di partecipare alle conferenze di esperti nazionali ed internazionali, nonché di immergersi in un’esperienza di networking senza precedenti.

“All Inclusive” consente di ottenere il massimo dalla Blockchain Week, partecipando sia al Corso che al Summit.



