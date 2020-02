BLOCCO VENDITE ALLO SCOPERTO E LIQUIDITA’: come la Cina combatte il virus sui mercati, ma non è servito

AGGIORNAMENTO: le misure preventive prese dalla Cina e dalla PBOC non sono state sufficienti ad evitare il crollo del mercato, che ha cancellato i guadagni di un anno

I titoli di stato sono andati alle stelle, come quotazioni (precipitato il rendimento) perché visti come bene rifugio

I segni sono quindi tutti estremamente negativi, accompagnati da un crollo dei prezzi del petrolio, di cui si prevede che la Cina ne imoorti il 20% in meno. Lo yuan ha sfondato livello 7 yuan per dollaro.

Ora quello che avevamo scritto ieri

Domenica i future sullo Yuan e sulla Borsa di Shanghai erano pessimi, tanto da far prevedere perdite dell’ordine del 6-8% , come possiamo vedere con i seguenti grafici:

Borsa:

e questo invece lo Yuan

Con cali del genere la Banca Centrale e le autorità non possono restare a guardare, soprattutto in un paese dove il Governo, direttamente o indirettamente, controlla grandi aziende e quindi anche i mercati.

Cosa fa quindi la Banca Centrale Cinese (PBOC)? Prende due misure:

a) decide di vietare le vendite allo scoperto sul mercato azionario, in modo da frenare le spinte speculative al ribasso. A dir la verità sembra proprio che si sia un divieto a vendere sino al 7 febbraio, cosa piuttosto impossibile (se nessuno vende non esiste un mercato), ma sicuramente le autorità terranno gli occhi aperti sulle vendite eccessive;

Notice about stock market in #China. No one is allowed to sell when the market resume on Feb. 3. Biding price to be controlled before opening, no net sell before Feb. 7. Needs special permission for sales over 10M yuan. #CCP fearing market crash #Coronavirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/lnGIdQJCe2

— 曾錚 Jennifer Zeng (@jenniferatntd) February 2, 2020