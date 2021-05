Bitcoin ed Oro: sfida testa a testa come riserva di valore

Spesso Bitcoin viene esaltato come una nuova forma di oro, ed effettivamente sta raggiungendo un risultato interessante rispetto all’oro.

Secondo un nuovo rapporto della Bernstein, il valore totale del mercato delle criptovalute ora supera i $ 2 mila miliardi, mettendolo su un piano quasi uguale al valore dell’oro detenuto per scopi d’investimento privato, cioè fuori dalle banche centrali e dagli impieghi industriali e in gioielleria.

“Gli investitori devono trovare investimenti che possano coprire il rischio di svalutazione ed essere un diversificatore del rischio azionario a livelli più elevati di inflazione. Queste risorse [criptovalute] potrebbero avere il potenziale per svolgere quella funzione “, ha detto l’azienda martedì in una nota ai clienti.

La criptovaluta è diventata mainstream grazie al supporto di aziende e attori istituzionali e gli investitori vedono sempre più le valute digitali come una riserva di valore affidabile e un modo per diversificare i portafogli. Bitcoin, la più grande criptovaluta, ha scambiato circa a 43,000 dollari ieri, mettendo la sua capitalizzazione di mercato a circa $ 800 miliardi, secondo i dati di Coin Metrics.

Ma Bernstein ha subito notato che sia l’oro sia le valute digitali hanno altri usi. Quando i gioielli d’oro vengono conteggiati nel calcolo, il valore di mercato del metallo prezioso è più vicino a $ 8 trilioni, secondo i calcoli di Bernstein, il che lo rende circa quattro volte più grande dell’universo crittografico.

Inoltre, ci sono importanti differenze tra le criptovalute. Bernstein ha affermato che il bitcoin viene utilizzato principalmente come riserva di valore, mentre altre valute digitali come Ethereum hanno funzionalità oltre a essere detenute come investimento.

La Bernstein fa eco ai commenti dei grandi gestori di denaro che hanno indicato la facilità con cui viene scambiato il Bitcoin, fatto che lo rende potenzialmente più attraente dell’oro come bene rifugio e copertura contro l’inflazione.

“È facilmente trasportabile e può essere spedito ovunque nel mondo se si dispone di uno smartphone, quindi è una versione molto migliore, come riserva di valore, dell’oro”, ha detto Bill Miller, fondatore e chief investment officer di Miller Value Partners CNBC ad aprile.

“[Bitcoin] è molto più funzionale che passare una barra d’oro in giro”, ha osservato Rick Rieder, chief investment officer del reddito fisso globale di BlackRock.

Secondo alcuni operatori, come appunto Harshita Rawat di Bernstein il Bitcoin potrà sostituire l’oro una volta che alcune dei problemi normativi e ambientali saranno state risolti.

“Il bitcoin può essere utilizzato più facilmente come riserva di valore in qualsiasi parte del mondo (specialmente nei paesi con valute legali instabili) ed è molto liquido”, ha osservato, indicando la rete di scambi in funzione 24×7 della criptovaluta e le transazioni quasi istantanee. “Le implicazioni come riserva di valore, in particolare in alcuni paesi / regimi, sono significative.”Rimane sempre il fatto che con l’oro di puoi fare un magnifico gioiello in filigrana, con Bitcoin no.



