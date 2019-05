Bitcoin Cash è uno scam sui volumi? Un indirizzo sospetto…..

Bitcoin Cash (BCH) ha una capitalizzazione oltre i 5 miliardi di dollari e scambi giornalieri per 1,3 miliardi di dollari, ma quanti di questi valori sono reali? Un analista blockchain ha messo in grave dubbio il valore dei volumi giornalieri della valuta virtuale, facendo delle semplici, ma logiche ed allarmanti, misurazioni. Vediamo il messaggio originale:

This one address accounts for over 50% of $BCH transactions in the last month.https://t.co/eSfJswoZqN — I am Nomad (@IamNomad) May 5, 2019

A quanto pare oltre il 50% delle transazioni di BCH, di Bitcoin cash, passa per un solo indirizzo corrispondente a qqrxa0h9jqnc7v4wmj9ysetsp3y7w9l36u8gnnjulqqqrxa0h9jqnc7v4wmj9ysetsp3y7w9l36u8gnnjulq

L’indirizzo è attivo ed invia e riceve con continuità BCH. Si tratta di innumerevoli transazioni di valore limitato, ma veramente in gran numero, tali da far esplodere il valore dei volumi.

L’apparizione dell’indirizzo è di poco successiva alla crescita dei prezzi avvenuta fra fine marzo ed i primi di aprile, come fa notare Zerohedge. In quel momento i volumi di transazione di BCH sono letteralmente esplosi.

Una nostra elaborazione su dati Coinmarketcap mette in luce la corrispondenza fra indirizzo, valori e volumi.

Probabilmente quell’indirizzo può appartenere ad un “Token Volume Booster” un tipo di servizio legale, ma sicuramente non utile, che si pone come finalità quella di aumentare il volume delle transazioni per dare l’apparenza una una criptovaluta vera e funzionante. Un esempio di questo tipo di servizio è Token-boost.io che ha come finalità quella di aumentare il volume di scambio di un token per renderla più interessante per gli exchange (sotto i 100 mila dollari di scambi giornalieri è molto difficile essere quotati nei punti di scambio maggiori), anche se in questo caso il problema non si pone. La finalità potrebbe essere quella di massimizzare la valutazione in vista dell’hard fork del prossimo 15 maggio, che dovrebbe introdurre un nuovo tipo di protocollo con la Schnorr Signature, rendendolo più scalabile. Insomma si tratterebbe di un restyling per rilanciare una criptovaluta che, per ora, non ha dato grandi soddisfazioni.

