Bile rossa

Nella casa del poveretto si riunisce una piccola folla di veneziani di ogni categoria sociale eccitati dall’idea di assistere al preannunciato intervento chirurgico. Il luminare fa legare il malcapitato su un tavolaccio, a pancia sotto, e dopo una dotta premessa sulle cause della malattia – individuate nel disequilibrio tra bile nera, bile gialla e flegma – si fa passare uno scalpello e gli trapana il cranio. La scena si sposta, in un amen, al successivo funerale scandito dal rintocco delle campane a morto. Cosa c’entra, direte, la sinistra italiana con il papà di Giacomo Casanova, a parte l’evidente nesso metaforico tra i rintocchi funebri e una parte politica moribonda? In effetti, c’entra molto di più con il medico curante. Un presuntuoso, tanto pieno di sé quanto vuoto di contenuti, incapace di “vedere” le cause di un male e, quindi, di curarlo. Ma capacissimo di convincersi, e di convincere tutti gli astanti (tranne il morto, ovviamente), dell’efficacia dei suoi rimedi. Bile nera, bile gialla, flegma; nazionalismo, antisemitismo, razzismo. Non c’è nessuna differenza. In entrambi i casi, l’errore nella individuazione delle cause produce disastri nel tentativo di rimuovere gli effetti. La sinistra italiana odierna è identica a quel pretenzioso dottore. Così come quest’ultimo era imbottito di “saperi” pseudoscientifici, la sinistra è satura, addirittura, di tic appresi. Così come il primo era fermo alla teoria umorale di Galeno, la sinistra è ferma al 1945. È prigioniera di categorie astrattamente giuste, ma praticamente inutili per decifrare i veri mali della contemporaneità. E quindi per curarli.