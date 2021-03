Bagnai: si può solo fare lockdown e vaccino contro il covid? L’indice Rt è molto criticabile

posted by Guido da Landriano

Si può solo combatter il covid-19 con il vaccino e i dannosi lockdown? Secondo Bagnai sono quattro le vie per battere il covid-19:

la cura ospedaliera;

la cura domiciliare;

il vaccino;

la profilassi, cioè quelle regole di sana igiene come lavarsi le mani, mettersi le mani davanti alla bocca se si tossisce o starnutisce, etc.

Dal punto di vista poi dell’Rt questo indici è stato più volte criticato, ad esempio dal prof. Maurotto, che qui su Scenarieconomici abbiamo pubblicato più volte.

Purtroppo c’è una parte politica che si presenta come “Lascienza” e quindi “La certezza”, ma la scienza non è un partito, ma è discussione. Se mai è politica l’applicazione della scienza e delle sue discussioni. Soffocare il dibattito perchè “È contro la scienza” è proprio l’opposto della scienza stessa. intanto l’Italia non nasce più, anzi muore..

Buon ascolto e ringrazimo Inriverente.



