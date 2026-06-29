Seguici su

AttualitàEsteriPolitica

Baghdad nel caos: carri armati nella Green Zone e arresti eccellenti per corruzione. Trema il sistema di potere

Baghdad blindata: carri armati e arresti nella Green Zone. Il governo colpisce i politici corrotti legati all’Iran per sbloccare l’economia e attirare investimenti.

Pubblicato

22 minuti fa

il

Aggiungi Scenari Economici come Fonte preferita su Google

Carri armati per le strade, elicotteri in volo ed esponenti politici in manette. La Green Zone di Baghdad, il cuore del potere iracheno, è stata letteralmente sigillata dalle forze di sicurezza. L‘ondata di arresti per corruzione ha colpito duro, scuotendo il parlamento e rimescolando le carte del potere in Medio Oriente.

Per approfondire:

Il primo ministro Ali Al-Zaidi fa sul serio. Con una mossa a sorpresa, ha ordinato raid mirati nel quartiere delle ambasciate e degli uffici governativi.

Le indagini sono esplose dopo le confessioni dell’ex viceministro del petrolio, Adnan al-Jumaili, fermato il mese scorso. Il bilancio delle ultime ore è pesante.

Sette persone sono finite in manette. Tra queste ci sono cinque parlamentari a cui è stata revocata l’immunità.

Gli arrestati sarebbero legati alla fazione di Mohammed Shia al-Sudani, ex premier arrivato al potere grazie a una coalizione di partiti sciiti vicini all’Iran.

Post su X mostrano la polizia in azione negli arresti:

Questa stretta contro il malaffare farà sicuramente piacere ai cittadini iracheni. Da anni pagano il conto salato di una burocrazia marcia.

La corruzione ha bloccato ospedali, ritardato la costruzione di strade e causato continui blackout elettrici. Ripulire il sistema significa finalmente far arrivare i soldi pubblici all’economia reale. Inoltre il repulisti potrebbe avere pesanti ricadute all’estero. Reti di corruzione così profonde e radicate non possono certo operare da sole, senza contatti internazionali.

I capitali sottratti, da qualche parte, devono pur finire. Spesso prendono la via di conti esteri o di operazioni opache con partner oltreconfine.

L’obiettivo economico del governo è palese: presentare un Paese normale per attirare capitali stranieri. L’Iraq vuole affrancarsi dalla dipendenza dal petrolio.

Servono investimenti esteri per l’industria, l’agricoltura e le infrastrutture. Le piccole e medie imprese locali, dal canto loro, chiedono solo regole più semplici per poter lavorare e assumere.

I punti chiave della crisi:

  • Sicurezza: Green Zone blindata e raid mirati.
  • Arresti: 7 figure politiche di spicco fermate.
  • Economia reale: Lotta agli sprechi per finanziare servizi e imprese.
  • Sviluppo: Ricerca di investitori americani e internazionali.

Oltre all’economia, c’è un messaggio geopolitico urgente. Mentre l’Iran lancia droni su Bahrein e Kuwait, Baghdad colpisce le reti filo-iraniane in casa propria. L’operazione sicuramente ha come causa immediata la corruzione, ma è difficile non vedere la tempistica molto opportuna.

Con l’appoggio degli Stati Uniti, il governo di Al-Zaidi sta cercando di eliminare pericolosi punti di pressione interna, prima che la situazione sfugga al controllo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento