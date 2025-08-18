Auto cinesi: la strategia ibrida per aggirare i dazi UE e conquistare il mercato. Commissione sconfitta

La UE pensava di poter fermare l’invasione del vecchio continente da parte delle auto cinesi con semplici dazi sui modelli elettrici, ma la sua misura si sta rivelando insufficiente e forse controproducente. Case automobilistiche cinesi come BYD, MG e Geely si stanno concentrando sempre più sui veicoli ibridi plug-in per il mercato europeo., e questa strategia consente loro di aggirare i dazi punitivi dell’UE, che possono arrivare fino al 45% sui veicoli completamente elettrici, in vigore dall’ottobre 2024.

Secondo un rapporto di Handelsblatt, i dati del servizio di settore Dataforce dimostrano chiaramente questa tendenza. BYD ha già registrato oltre 20.000 immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in nell’UE nella prima metà del 2025. Ciò rappresenta un aumento di circa il 17.000% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Anche il marchio britannico MG, appartenente al gruppo cinese Saic, ha venduto più veicoli parzialmente elettrici da gennaio a giugno rispetto all’intero anno 2024. Il marchio premium di Geely, Lynk & Co, ha registrato circa 4.000 immatricolazioni per il SUV plug-in Lynk & Co 01.

La normativa tariffaria dell’UE copre solo i veicoli puramente elettrici, mentre i modelli ibridi rimangono esenti. I produttori cinesi stanno deliberatamente sfruttando questa scappatoia per rafforzare la loro posizione di mercato in Europa.

Differenze di redditività nell’esportazione verso l’Europa

Gli analisti di Rho Motion hanno calcolato le differenze di redditività tra i diversi tipi di propulsione. L’auto elettrica Atto 3 di BYD ha attualmente una tariffa del 27%, che ammonta a circa 10.000 euro su un prezzo di partenza di 37.990 euro.

Il modello plug-in più venduto, il Seal U, invece, paga solo il dazio base del 10% , 3.999 euro, su un prezzo di 39.990 euro. Le differenze sono ancora maggiori per i veicoli Saic, poiché i loro modelli elettrici sono soggetti alle tariffe più elevate dell’UE, pari al 45,3%.

Questo onere tariffario si riflette sui dati di vendita. MG ha immatricolato solo 12.000 veicoli completamente elettrici nell’UE nei primi sei mesi, con un calo del 60%. Allo stesso tempo, sono aumentate le immatricolazioni di modelli plug-in e full hybrid.

Pressione sui prezzi dei concorrenti europei

I produttori cinesi stanno adottando strategie di prezzo aggressive. Il SUV plug-in MG HS parte da 28.000 euro, mentre Volkswagen chiede almeno 40.000 euro per la Tiguan. Persino il modello plug-in più piccolo di Toyota, la C-HR, costa circa 6.000 euro in più della MG. Gli effetti sulla vendita dei modelli plug in europei è ovvia.

Beatrix Keim del Center Automotive Research di Duisburg vede l’Europa “all’inizio di una guerra dei prezzi delle auto elettriche “. Secondo il rapporto, i produttori cinesi stanno perseguendo una strategia su due fronti: abbassare i prezzi, aumentare la notorietà del marchio e la quota di mercato e, in un secondo momento, spostare la clientela verso le auto elettriche.

La Commissione Europea ha riconosciuto il problema, ma non sta prendendo provvedimenti, non sembrando interessata al futuro dell’industria europea del settore . Nuove tariffe sui veicoli ibridi plug-in richiederebbero una procedura anti-sovvenzioni separata. Un portavoce della Commissione si è limitato a sottolineare la sua disponibilità a negoziare soluzioni con la Cina.