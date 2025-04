Attacco a Google: Giudice USA giudica che la società sia un Monopolio illegale

Alphabet domina illegalmente due mercati della tecnologia pubblicitaria online, ha stabilito giovedì un giudice, infliggendo un altro colpo al gigante tecnologico e aprendo la strada ai procuratori antitrust statunitensi per chiedere la scissione dei suoi servizi pubblicitari.

Il giudice distrettuale statunitense Leonie Brinkema di Alexandria, in Virginia, ha ritenuto Google responsabile di “aver acquisito e mantenuto deliberatamente il potere di monopolio” nei mercati dei server pubblicitari per editori e nel mercato degli scambi pubblicitari che si interpone tra acquirenti e venditori.

La decisione, apre una nuova scheda , apre la strada a un’altra udienza per determinare cosa deve fare Google per ripristinare la concorrenza in quei mercati, come la vendita di parti della sua attività in un altro processo che deve ancora essere programmato. Infatti non è esattamente semplice , ne economicamente efficiente, rompere un monopolio come quello di Google. Inoltre non è detto che le società che ne nascerebbero sarebbero effettivamente competitive l’una con l’altra.

È la seconda sentenza che dichiara Google colpevole di monopolio illegale, dopo una sentenza simile in un caso riguardante la ricerca online.

I server pubblicitari degli editori sono piattaforme utilizzate dai siti web per archiviare e gestire il loro inventario di annunci digitali. Insieme agli ad exchange, questa tecnologia consente agli editori di notizie e ad altri fornitori di contenuti online di guadagnare vendendo pubblicità. Questi fondi sono la “linfa vitale” di Internet, ha scritto Brinkema.

“Oltre a privare i concorrenti della possibilità di competere, questo comportamento esclusivo ha danneggiato in modo sostanziale i clienti editori di Google, il processo competitivo e, in ultima analisi, i consumatori di informazioni sul web aperto”, ha scritto Brinkema.



Tuttavia, le autorità antitrust non sono riuscite a dimostrare una separata accusa secondo cui la società deteneva un monopolio nelle reti pubblicitarie degli inserzionisti, ha scritto.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Pamela Bondi ha definito la sentenza “una vittoria storica nella lotta in corso per impedire a Google di monopolizzare la piazza pubblica digitale”.

“Questo Dipartimento di Giustizia continuerà a intraprendere azioni legali coraggiose per proteggere il popolo americano dalle violazioni della libertà di parola e del libero mercato da parte delle aziende tecnologiche”, ha affermato.

Lee-Anne Mulholland, vicepresidente degli affari regolatori, ha dichiarato che Google ricorrerà in appello contro la sentenza.

“Abbiamo vinto metà della causa e ricorreremo in appello per l’altra metà”, ha affermato, aggiungendo che l’azienda non è d’accordo con la decisione sui suoi strumenti per gli editori. “Gli editori hanno molte opzioni e scelgono Google perché i nostri strumenti pubblicitari sono semplici, convenienti ed efficaci”.

Le azioni di Google sono scese dell’1,4% dopo la sentenza di giovedì. Gli esperti avevano precedentemente dichiarato a Reuters che l’impatto finanziario di una sconfitta in questo caso sarebbe stato minimo per il gigante tecnologico noto soprattutto per il suo motore di ricerca, anche perché sarà molto complicato trovare una via per non danneggiare gli utenti e spezzare il monopolio, che è stato creato anche fornendo una serie di servizi in modo gratuito.



Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Google dovrebbe vendere almeno Google Ad Manager, che include il server pubblicitario e l’ad exchange dell’azienda.

Google aveva già valutato la possibilità di vendere il proprio ad exchange per placare le autorità antitrust europee, secondo quanto riportato da Reuters a settembre.

I prolemi però sono duplici: chi comprasse la divisione comunque si troverebbe in una situazione monopolistica. Inoltre semplicemente spezzare la società non garantisce che successivamente vi sarebbe una migliore efficienza nel mercato. la situazione è complessa, e ci vorrà tempo prima che venga identificata la coretta soluzione.