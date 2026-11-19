La creatrice di Claude sbarca al Nasdaq raccogliendo oltre 107 miliardi di dollari tra Borsa e collocamenti privati. Una quotazione mostruosa che arriva nel momento più nero del settore dei chip, con il fondatore Dario Amodei che vende al mercato la stessa tecnologia di cui ha denunciato l’apocalisse.

I mercati finanziari globali trattengono il fiato davanti a un azzardo senza precedenti. Mentre Wall Street fa i conti con il tonfo dei semiconduttori e i timori crescenti di una bolla pronta a esplodere, Anthropic ha infranto ogni record storico. La società californiana ha chiuso la sua offerta pubblica iniziale (IPO) raccogliendo ben 81,3 miliardi di dollari. L’operazione polverizza il precedente primato stabilito a giugno da SpaceX, che si era fermata a 75 miliardi.

Il prezzo finale è stato fissato a 83 dollari per azione, ben al di sopra della forchetta indicativa compresa tra 70 e 78 dollari. A vendere sono stati la società e i suoi sette fondatori, per un totale di 980 milioni di titoli collocati. Se a questo incasso si aggiungono i 26 miliardi di dollari rastrellati contemporaneamente tramite collocamento privato, l’iniezione complessiva di liquidità tocca la cifra astronomica di 107,3 miliardi di dollari.

La valutazione complessiva dell’azienda balza così a 1.500 miliardi di dollari. Dal nulla, la creatrice dell’assistente Claude si piazza al dodicesimo posto tra i colossi del pianeta, alle spalle di Tesla, ma con una fame di cassa che non ha eguali nella storia industriale.

Il paradosso di Amodei: vendere l’auto annunciando gli incidenti

C’è un elemento di sottile ironia in questo trionfo finanziario. Per mesi, Dario Amodei e il management di Anthropic hanno calcato i palcoscenici mondiali mettendo in guardia governi e opinione pubblica contro i rischi catastrofici dell’intelligenza artificiale.

Hanno descritto scenari apocalittici, paventando minacce biologiche, perdita di controllo dei sistemi e pericoli per la stessa civiltà umana. Eppure, oggi chiedono ai risparmiatori di finanziare quegli stessi algoritmi con centinaia di miliardi di dollari.

È una dinamica che ricorda da vicino un ipotetico scenario d’inizio Novecento: immaginate Henry Ford che decide di quotare la propria fabbrica di automobili, ma imposta la campagna pubblicitaria spiegando al pubblico quanto i veicoli a motore siano letali, incontrollabili e pronti a falciare i passanti.

Evidentemente, a Wall Street la paura genera un rendimento persino superiore alla fiducia. La domanda di azioni ha superato l’offerta di ben otto volte, segno che gli investitori istituzionali preferiscono comprare il rischio piuttosto che restarne fuori.

Un mercato scosso dal terremoto Nvidia

Il debutto al Nasdaq, sotto il simbolo “ANT“, avviene però in un clima che definire tempestoso è un eufemismo. Il settore tecnologico sta attraversando una fase di fibrillazione acuta, innescata dal terremoto ai vertici di Nvidia.

Le dimissioni improvvise del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang, travolto da indiscrezioni non verificate su legami personali con ambienti vicini all’intelligence di Pechino, hanno aperto una voragine.

Il titolo Nvidia ha perso oltre il 30% in un mese, trascinando al ribasso l’intero indice Nasdaq per il 7,6%. Negli Stati Uniti si moltiplicano gli appelli per un blocco totale delle forniture verso l’Asia, minando le basi logistiche su cui poggia l’intera impalcatura computazionale dell’Occidente.

In questo scenario di guerra fredda tecnologica, i numeri di Anthropic rappresentano un banco di prova decisivo:

La sfida dell’economia reale: 900 miliardi di investimenti da ripagare

I ricavi trimestrali di Anthropic, saliti a 17 miliardi di dollari con un balzo del 47%, dimostrano una forte trazione nel segmento aziendale e dello sviluppo software, ma i conti con la realtà sono appena iniziati, anche perché, comunque, rispetto a investimenti e valutazione, il fatturato sembra ancora insufficiente.

L’azienda ha già messo a bilancio impegni di spesa per potenza di calcolo pari a 900 miliardi di dollari da qui al 2045. Si tratta di contratti vincolanti verso produttori di chip, server e centri dati che dovranno essere onorati indipendentemente dall’umore dei mercati.

Se l’adozione da parte dell’industria manifatturiera e dei servizi dovesse rallentare, questo mastodontico impianto di costi fissi rischierebbe di stritolare i margini operativi, trasformando il sogno dell’automazione in una voragine di perdite.

Inoltre, la concorrenza non fa sconti. Mentre OpenAI prepara la propria contromossa sul capitale, i modelli aperti cinesi distribuiti su piattaforme come Open Router stanno erodendo volumi enormi a prezzi stracciati.

Se Anthropic non riuscirà a dimostrare che l’intelligenza artificiale generativa produce un ritorno concreto sugli investimenti per chi la adotta, l’intera piramide della finanza tecnologica rischia di franare sotto il peso delle proprie promesse.