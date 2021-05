“Anni 20” dice la verità, e tutti lo vogliono chiudere. Il caso

Caso più unico che raro nei mass media, e soprattutto alla Rai, un programma dice per due minuti (120 secondi) dice alcune verità sull’Europa e tutti lo vogliono chiudere.

Anni 20 per due minuti ha detto una serie di verità che conoscete già o che sono nei fatti:

la Commissione Europea ha autorizzato per l’alimentazione umana la farina di vermi gialli della farina (quelli che si chiamano nel Nord “Le camole”), con la scusa che “Bisogna nutrirsi d’insetti perchè potrebbe venire meno il supporto per la popolazione”, in una zona del mondo dove il cibo è buttato;

quindi si è parlato del “Vino annacquato” di cui abbiamo già parlato, dove la Commissione, per abbassare il grado alcolico, vuole autorizzare l’introduzione dell’acqua nel vino, mandando a quel paese tutto il sistema DOC e DOCG;

poi lo scandalo dei vaccini, su cui speriamo non sia necessario ritornare.

Scandalo alla RAI, perché si è violato il TABU‘ e si è detta la verità: la Commissione fa errori, molti errori, e gli organi europei la seguono. Però questa è Violata Maestà alla Rai, ed il programma è stato minacciato di chiusura dopo che la rappresentanza italiana presso la Commissione e presso la UE ha protestato. Che cosa protestano, contro la propria completa impotenza perché permettono questa grandissime porcate?

Una vera democrazia matura vuole le critiche, perché permettono una politica migliore. La Commissione non è democratica, quindi non può accettare le critiche, esattamente come esisteva il reato di Lesa Maestà nelle monarchie assolute. Sicuramente ci saranno delle ricadute politiche perché non c’è democrazia senza libertà di parola e la RAI non può essere il feudo di una parte politica o di un potere non democratico. A questo punto è ora che qualcuno abbia il coraggio di dirlo.

