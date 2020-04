ANCHE MACRON DA’ LA COLPA AI CINESI

Non sono soltanto gli USA a ritenere che il governo cinese abbia delle forti responsabilità nella cattiva gestione dell’epidemia alla base del BCIV-19. Come riporta la BBC il presidente francese ha definito “Ingenuo” il concetto secondo il quale la Cina “Ha affrontato meglio il Covid-19 rispetto agli altri paesi”. Tutto questo mente altri paesi, a partire dagli USA al Regno Unito, hanno iniziato a porre, anche pubblicamente, delle forti ombre di dubbio sui numeri diffusi da Pechino circa i contagi e le vittime e sulla modalità con cui quel governo ha contenuto, per ora i contagi. Ormai l’unica parte che viene ad elogiare senza condizioni Pechino è la OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (quella di Ricciardi, tanto per capirci), oltre al ministro DI Maio….

Perchè questa reazione francese? Probabilmente la causa è la forte indignazione francese, espressa anche con una protesta ufficiale all’ambasciatore cinese a Parigi, secondo la quale i paesi occidentali hanno lasciato morire gli anziani senza cure nelle case di riposo. Una fake news che ha fatto infuriare molto il governo di Parigi.

A questo punto c’è un progressivo allinearsi dei paesi occidentali in una posizione fortemente critica sia verso la Cina sia verso quelle organizzazioni internazionali che, sinora , hanno appoggiato l’approccio cinese all’epidemia. Purtroppo in Italia il governo sembra sempre più “Cinesizzato” rispetto sia al mondo occidentale sia rispetto ad alcuni membri della UE. Del resto si sa bene come Pechino sappia solleticare i portafogli dei governi…



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐