Amazon USA: se non ti vaccini non ti pago la malattia se prendi il covid

Amazon USA ha decretato che tutti i suoi dipendenti che rifiutano di accettare il vaccino perderanno anche il diritto al congedo retribuito in caso di infezione del virus, anche se essere vaccinati ha scarso impatto sulla trasmissione del virus con la variante Omicron.

Il colosso dell’e-commerce ha deciso di consentire ai lavoratori dei suoi “centri di spedizione” di andare finalmente senza maschera all’interno dei suoi giganteschi magazzini, che a detta di tutti sono ambienti di lavoro soffocanti e ostili, ma solo se sono vaccinati. La società sta cambiando la sua politica anche perché i governatori in 12 stati USA hanno vietato l’obbligo indiscriminato di portare le mascherine.

La modifica della politica di Amazon è stata segnalata per la prima volta da WSJ:

“C’è stato un forte calo dei casi di Covid-19 in tutto il paese nelle ultime settimane. Insieme all’aumento dei tassi di vaccinazione in tutto il paese, questo è un segnale positivo che possiamo tornare al percorso verso le normali operazioni”,

Amazon impiega circa un milione di lavoratori negli Stati Uniti, la maggior parte nei suoi centinaia di magazzini in tutto il paese. Alcune aziende statunitensi hanno richiesto a tutti i lavoratori e agli ospiti delle loro strutture di ricevere un vaccino COVID, inclusi giganti della tecnologia come Microsoft e Meta Platforms, madre di Facebook. Amazon non ha imposto che i suoi lavoratori vengano vaccinati, sebbene abbia offerto loro incentivi per farlo, come i bonus.

Anche WSJ ha riconosciuto che le nuove politiche dell’azienda relative alla vaccinazione e alle cure mediche pagate “si sono avvicinate a un obbligo vaccinale definitivo” mentre l’azienda affronta “interruzioni” nelle sue operazioni di consegna. Possiamo notare che comunque, in questo modo , Amazon USA ha la possibilità di risparmiare sulle assicurazioni che pagano le malattie ai dipendenti. Un modo astuto per far calare il costo del lavoro.

Finora Amazon ha richiesto ai dipendenti di indossare maschere, praticare l’allontanamento sociale e sottoporsi a controlli della temperatura come parte del suo sforzo per fermare la diffusione del COVID. Ma anche se omicron si è diffuso ampiamente in tutto il paese il mese scorso, Amazon ha ridotto le sue politiche di ferie retribuite per i dipendenti vaccinati e non vaccinati a una sola settimana. Prima del cambiamento, ai dipendenti venivano concessi 10 giorni di ferie retribuite e prima ancora due settimane.



