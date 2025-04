Algeria e Mali ai ferri corti chiudono i rispettivi spazi aerei e ritirano gli ambasciatori, dopo l’abbattimento di un Drone

Lunedì l ‘ Algeria ha richiamato il suo ambasciatore in Mali e ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei maliani, in una disputa diplomatica sul presunto abbattimento di un drone che ha acuito le tensioni tra i vicini.

In risposta, anche il Mali ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei diretti o provenienti dall’Algeria.

“A causa delle ripetute violazioni del nostro spazio aereo da parte dello Stato maliano, il governo algerino ha deciso di chiudere la navigazione aerea proveniente o diretta verso lo Stato maliano, a partire da oggi”, ha dichiarato il ministero della Difesa algerino.

Il ministero dei Trasporti del Mali ha dichiarato di aver chiuso il proprio spazio aereo a “tutti gli aerei civili e militari” provenienti dall’Algeria “fino a nuovo avviso”.

Algeri ha anche richiamato il suo ambasciatore in Niger, come ritorsione dopo che i due Paesi, insieme al Burkina Faso, hanno ritirato i loro ambasciatori per l’incidente del drone. Si tratta quindi di una rottura che viene a percorrere tutta l’area del Sahel.

I tre alleati militari africani hanno annunciato congiuntamente il ritiro degli ambasciatori domenica. Il Mali aveva accusato l’Algeria di aver abbattuto uno dei suoi droni sul suo territorio la settimana scorsa.

Il Mali settentrionale confina con l’Algeria ed è il campo di battaglia di una ribellione separatista , mentre gli attacchi jihadisti turbano la nazione. La lotta più dura avviene nel Nord nel Mali ai confini con l’Algeria, e si tratta di una lotta portata avanti dai separatisti Tuareg dopo la rottura degli accordi di pace di Algeri del 2015 e la repressione condotta dalle forze maliane appoggiate da mercenari della Wagner.

Lunedì l’Algeria ha dichiarato di essersi rammaricata di “dover applicare la reciprocità” in seguito alla mossa dei tre Paesi.

Come parte della misura, il nuovo ambasciatore algerino in Burkina Faso ritarderà l’assunzione delle sue funzioni, ha dichiarato il ministero degli Esteri algerino in un comunicato.

Le “false accuse”, provenienti in particolare dal Mali, “nascondono in modo molto imperfetto la ricerca di sbocchi e deviazioni dal manifesto fallimento di un progetto putschista che ha bloccato il Mali in una spirale di insicurezza, instabilità, angoscia e indigenza”, ha aggiunto.

Il 1° aprile l’Algeria ha dichiarato di aver abbattuto un drone da ricognizione armato nel suo spazio aereo, senza fornire ulteriori dettagli.

Quindi abbiamo da un alto la AES, l’allenza degli Stati del Sahel, dall’altra l’Algeria, che supporta gli autonomismi locali. Il rischio è che questi scontri di frontiera prima o poi esplodano in scontri di dimensioni maggiori,

Niger, Burkina Faso e Mali hanno formato una propria confederazione, l’Alleanza degli Stati del Sahel (AES), nata inizialmente come patto di difesa nel 2023.