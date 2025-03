Africa: 43 miliardi di investimento in gas e petrolio nel 2025

Gli operatori e gli sviluppatori dovrebbero investire un totale di 43 miliardi di dollari in progetti petroliferi e di gas in Africa quest’anno, grazie alla crescita degli investimenti da parte dei produttori affermati e dei nuovi arrivati, ha dichiarato la Camera dell’energia africana in un nuovo rapporto .

Le proiezioni a più lungo termine indicano che la spesa in conto capitale (capex) raggiungerà il massimo decennale di 54 miliardi di dollari nel 2030, grazie alle nuove decisioni finali di investimento (FID), ha dichiarato la Camera nel suo rapporto State of African Energy 2025 Outlook.

Il capex di quest’anno è leggermente inferiore rispetto ai 47 miliardi di dollari investiti nel 2024, che ha visto un aumento del 23% del capex per i progetti di petrolio e gas rispetto all’anno precedente.

In futuro, si prevede che l’Africa occidentale e settentrionale guideranno la spesa fino al 2030. L’Africa occidentale da sola è destinata a guidare oltre la metà degli investimenti del continente fino al 2030, alimentata da giganti petroliferi affermati come la Nigeria e l’Angola.

Nella seconda metà del decennio, anche attori emergenti come Mauritania, Senegal, Ghana e Costa d’Avorio contribuiranno in modo significativo agli investimenti.

Secondo il rapporto, il Nord Africa, con attori chiave come Libia, Algeria ed Egitto, dovrebbe rappresentare circa il 35% della spesa.

Nonostante la crescente enfasi sul gas naturale, con le major internazionali che stanno esplorando e mettendo in linea progetti di gas e impianti di esportazione di GNL in tutta l’Africa, le proiezioni indicano che gli idrocarburi liquidi continueranno a fare la parte del leone in termini di investimenti, attirando il 60% degli investimenti totali fino al 2030.

Bisogna dire che il gas naturale sta gradualmente guadagnando terreno e la sua quota di spesa annuale è destinata ad aumentare da circa il 30% nel 2023 a oltre il 40% entro la fine del decennio, si legge nel rapporto dell’African Energy Chamber.

Negli ultimi anni, le major internazionali si sono concentrate su nuovi progetti di gas e GNL in Africa occidentale e nella zona calda di esplorazione della Namibia , più a sud, dove sono state trovate enormi riserve di petrolio.