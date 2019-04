ACTEXXIII: DOPO 23 SETTIMANE SIAMO ANCORA QUI A SCRIVERE DI GILET GIALLI. NON E’ CHE QUALCOSA NON VA IN FRANCIA?

Sono 23 settimane di proteste. In salita, in discesa, completamente pacifiche, con degli scontro, senza feriti, con dei feriti, ma sono 23 settimane di proteste. Si è stigmatizzata la partecipazione, le violenze di entrambe le parti, i feriti, i morti, gli occhi cavati. (a tal proposito un video sui 23 feriti)

"I spent a week asking myself if I should just disappear." Due to police violence, 23 people have lost an eye since the #YellowVests protests erupted in #France . #Giletsjaunes #Yellowvests #Macron #Acte23 #ViolencesPolicières pic.twitter.com/7vKFC6bFia

Questa volta la partecipazione è stata più violenta, le polemiche più forti, i temi più dividenti:

Si sono ancora radunate delle folle:

Ecco Parigi

Una partecipazione fortissima vi è stata anche a Tolosa:

#Toulouse #Acte23 “FDO uses teargas grenades for no reason in order to split the demo of #GiletsJaunes in 2. This is also the case in other cities where the dictatorship wants to silence a pacifist movement, to make us look like rioters, fascists” pic.twitter.com/ocU4GN8bc4

