Accumulazione energetica: il business del futuro

L’Europa ha cercato di allontanarsi dal carbone e dal petrolio, il continente è diventato sempre più dipendente dal gas naturale, visto come un trampolino di lancio accessibile ea basse emissioni sulla via della decarbonizzazione. Questa dipendenza dal gas naturale liquefatto ha aumentato la dipendenza dell’Unione europea dalla Russia ricca di gas. Putin ha sfruttato questa stretta geopolitica mantenendo strette le forniture di gas all’Europa per portare avanti i propri obiettivi politici nel continente, inclusa la spinta per ottenere il via libera al gasdotto Nord Stream 2, consentendo alla Russia di pompare LNG direttamente in Germania aggirando l’Ucraina .

Chiaramente, questo singhiozzo nell’industria energetica globale non è solo il risultato del caos provocato dalla nuova pandemia di coronavirus. È anche parte integrante di quella che sarà inevitabilmente una strada accidentata verso la decarbonizzazione globale. “Come con ogni altra rottura nell’economia globale, [la crisi energetica] suggerisce che il mondo potrebbe entrare in un nuovo regime”, ha recentemente riportato l’Atlantic. “Dopo 12 anni di ripresa dalla crisi e disavanzi pubblici troppo piccoli, un decennio in cui la depressione della domanda era il problema più grande del mondo, stiamo improvvisamente irrompendo in un mondo di scarse forniture”.

Svezzare l’economia globale dai combustibili fossili rappresenta un grosso problema, la cui soluzione sarà nella migliore delle ipotesi complicata. I combustibili fossili hanno offerto al mondo un grande grado di sicurezza energetica, che la transizione verso l’energia verde complicherà prima che il mondo sia in grado di stabilizzarsi e adattarsi a una “nuova normalità”.

L’alternativa, ovviamente, è vista da molti come peggiore. Continuare a bruciare combustibili fossili a qualcosa di vicino ai livelli storici non è un’opzione. Il mondo è a un bivio e la finestra per ridurre le emissioni globali di gas serra abbastanza rapidamente da evitare cambiamenti climatici catastrofici si sta chiudendo rapidamente. L’urgenza e la totalità della necessità di decarbonizzare inevitabilmente causeranno dei dossi sulla strada e questa crisi energetica globale è probabilmente solo l’inizio. A lungo termine, tuttavia, è l’unica opzione praticabile.

E ci sono modi per rendere la transizione molto più agevole. L’accumulo di energia è uno dei modi più essenziali e infallibili per decarbonizzare senza compromettere seriamente la sicurezza e l’indipendenza energetica. Le fonti di energia rinnovabile a emissioni zero come il solare e l’eolico sono ottime per generare energia pulita, ma sono intermittenti. A differenza del carbone, del petrolio e del gas naturale, che possono essere bruciati al momento giusto per soddisfare la domanda, il sole e il vento possono essere generati solo quando soffia il vento e il sole splende. L’accumulo di energia consente a questa energia di essere tenuta in riserva fino a quando non è necessaria, reimmettendola nella rete quando necessario.

Nonostante la natura essenziale di questo servizio, il settore dell’accumulo di energia è ancora agli inizi. Ma si prevede che crescerà a un ritmo vertiginoso nei prossimi anni. “Entro i prossimi cinque anni, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) prevede che la capacità di accumulo di energia globale si espanda del 56% per raggiungere oltre 270 GW entro il 2026, spinta dalla crescente necessità di creare sistemi elettrici flessibili che si basano maggiormente su fonti rinnovabili, Il Guardian ha riferito all’inizio di questo mese.

Ciò promette grandi ritorni per coloro che entrano da zero e tutte le start-up che possono trovare modi nuovi, innovativi ed efficienti per immagazzinare energia. Il settore è in fiamme con i progressi tecnologici e la sperimentazione. “Ci si aspetta che le batterie agli ioni di litio ben consolidate dominino”, riporta il Guardian, “ma la loro capacità è misurata in ore anziché in giorni. Le nuove tecnologie energetiche, che possono immagazzinare energia per periodi più lunghi, hanno trovato un rinnovato favore nel settore energetico con l’evolversi della crisi energetica invernale”.

Alcune delle opzioni di stoccaggio a lungo raggio più promettenti e animate sono l’accumulo per gravità, l’accumulo di energia solare concentrata, l’idrogeno verde e le batterie criogeniche. L’accumulo per gravità potrebbe consentire alle regioni collinari di trattenere e rilasciare acqua per far girare turbine come dighe molto più grandi, ma su una scala molto più piccola e meno dirompente dal punto di vista ecologico, poiché non è necessario coinvolgere fiumi. Quando c’è produzione di energia in eccesso, l’acqua viene pompata in cima alla collina. Quando c’è domanda in eccesso, viene rilasciata. L’accumulo di energia solare concentrata trattiene l’energia sotto forma di calore sotto forma di sale fuso ed è già in fase di sperimentazione in progetti pilota nel soleggiato deserto del Nevada. L’idrogeno verde è stato storicamente costoso e non efficiente dal punto di vista energetico, ma poiché diventa più economico e più facile da produrre con i progressi tecnologici, bruciare questo carburante che non lascia altro che vapore acqueo sta diventando un’opzione più attraente e praticabile. Infine, le “batterie criogeniche” raffreddano l’aria in una forma liquida. Quando necessario, il liquido viene riconvertito in gas, facendo girare una turbina.

Sebbene queste tecnologie siano nelle loro fasi iniziali, sono passi avanti estremamente promettenti in grado di trattenere l’energia molto più a lungo rispetto alle batterie tradizionali e senza la necessità di litio non rinnovabile. In un futuro non troppo lontano, una o tutte queste tecnologie di accumulo di energia potrebbero mantenere le luci accese e la tua casa riscaldata, la crisi globale del gas dannata.



