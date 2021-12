A vent’anni dall’adesione al WTO, la Cina ha mantenuto le promesse?

Questo sabato è il 20° anniversario dell’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO). Negli ultimi due decenni, la forza economica e commerciale della Cina ha raggiunto un rapido sviluppo da un lato, e dall’altro ha anche suscitato sempre più dubbi nel mondo esterno. Quindi, 20 anni dopo l’adesione della Cina all’OMC, che tipo di pagella economico politica ha ottenuto la Cina?

Il vicemimistro del Commercio cinese Wang Shouwen ha recentemente affermato che la Cina ha pienamente rispettato gli impegni presi quando è entrata a far parte dell’OMC/WTO, come hanno affermato e riconosciuto universalmente diversi direttori dell’OMC e la maggior parte degli Stati membri.

I dubbi si fanno sempre più forti

Molti segnali mostrano che molti paesi non sono d’accordo su questo punto. Nikkei ha riferito che nell’ottavo round della revisione dell’OMC dellae a ottobre, gli Stati Uniti hanno sollevato più di 2500 obiezioni alle pratiche commerciali della Cina , un aumento rispetto al precedente ciclo di revisione nel 2018. Quasi un sesto. Dopo che la Cina ha annunciato la sua richiesta formale di aderire al “Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement” (CPTPP) a settembre , Stati che ne sono parte, come il Giappone e l’Australia si sono successivamente chiesti se l’attuale sistema cinese soddisfi gli elevati standard di questo accordo.

Yu Weixiong, professore alla Anderson School of Management dell’Università della California, Los Angeles, ha chiarito che dalla situazione attuale, è stato un errore per la Cina essere inizialmente autorizzata ad aderire all’OMC/WTO, perché invece di usare questo per integrarsi meglio nel sistema internazionale, la Cina ha portato un enorme impatto sulla struttura economica occidentale.

“In un primo momento (molti paesi) credevano che dopo l’adesione della Cina all’OMC, con lo sviluppo dell’economia, le autorità avrebbero apportato alcuni aggiustamenti alla sua struttura economica e al sistema politico, ma ciò non è accaduto. Invece, ha causato solo molta disoccupazione in USA e Europa”.

Il senatore degli Stati Uniti Marco Rubio, che è sempre stato duro con la Cina , ha detto mercoledì in un discorso che l’adesione della Cina all’OMC minaccia il sistema di libero scambio globale, perché questa decisione spinge un’azienda che non persegue né la libertà economica né la libertà economica. che non perseguono la libertà personale hanno accumulato molta ricchezza a spese degli interessi americani. Rubio ha affermato che nei primi dieci anni dopo l’adesione della Cina all’OMC, gli Stati Uniti hanno perso un terzo dei posti di lavoro nell’industria. Un discorso simile è valido per l’Europa. La Cina doveva essere cambiata attraverso il commercio, invece è stata lei a sconvolgere il mondo.

Guardando alle promesse fatte dalla Cina quando è entrata a far parte dell’OMC/WTO, queste erano impressionanti. Ad esempio, in termini di politica economica, la prima promessa della Cina è quella di riservare lo stesso trattamento alle società cinesi, alle società straniere e ai privati ​​in Cina. Per quanto riguarda le imprese statali, la Cina si è impegnata a non influenzare direttamente o indirettamente le decisioni commerciali delle imprese statali o delle imprese a partecipazione statale. Per quanto riguarda i sussidi all’esportazione, la Cina promette di rispettare l’accordo dell’OMC/WTO sui sussidi e le misure compensative e di eliminare gradualmente i sussidi che non sono coerenti con le regole, così come i sussidi forniti alle imprese statali saranno soggetti agli stessi vincoli.

Tuttavia, il Segretariato dell’OMC/WTO ha pubblicato un rapporto a settembre secondo cui la proprietà statale occupa ancora una posizione centrale nell’economia cinese.Anche in alcune industrie non strategiche e orientate al business, le imprese statali hanno ancora una quota di mercato considerevole, mentre le riforme delle imprese sono fondamentalmente È stato effettuato solo nel quadro della riforma della proprietà mista.

Charlene Barshefsky, l’ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti che aveva negoziato con la Cina per l’adesione all’OMC/WTO , in un seminario organizzato congiuntamente dall’Asian Society Policy Institute (ASPI) e dalla Washington International Trade Association (WITA) giovedì È stato affermato durante l’incontro che i leader nazionali svolgono un ruolo molto importante negli affari economici e commerciali e il presidente cinese Xi Jinping non è ovviamente disposto a fare concessioni su questioni di interesse centrale.

“Xi Jinping ha chiarito che la Cina ha il proprio sistema politico, ideologia e struttura economica, e questo non cambierà”.

Stati Uniti: la Cina non ha mantenuto le sue promesse

Durante la revisione della politica commerciale della Cina nell’ottobre di quest’anno, gli Stati Uniti hanno espresso opinioni particolarmente aspre. I verbali della riunione dell’OMC/WTO mostrano che gli Stati Uniti hanno sottolineato che quando la Cina ha aderito all’OMC, gli Stati membri si aspettavano l’impegno della Cina a distruggere quelle politiche e pratiche incompatibili con il sistema commerciale internazionale aperto e orientato al mercato. si avvera e la Cina sembra non voler apportare cambiamenti.

Durante la revisione, gli Stati Uniti hanno anche affermato che la loro principale preoccupazione per il sistema commerciale cinese è la sua politica industriale. Il governo cinese non sta solo cercando di guidare e supportare le industrie nazionali, ma anche di utilizzare una serie di politiche per eliminare beni e servizi importati, nonché produttori e fornitori di servizi stranieri, comprese restrizioni all’accesso al mercato, restrizioni agli investimenti e ingenti sussidi . La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha sottolineato nella “Valutazione delle barriere commerciali tra i paesi” di quest’anno che la Cina non ha fornito una notifica completa delle sovvenzioni del governo centrale negli ultimi due decenni dalla sua adesione all’OMC.

Lo studioso finanziario cinese He Jiangbing ha affermato che il rapido sviluppo economico della Cina dopo la sua adesione all’OMC ha ovviamente dato un enorme contributo alla crescita economica globale. Ma allo stesso tempo, questo ha anche reso la Cina sempre più indipendente.

“Gli Stati Uniti vogliono che la Cina cambi, ma le cose sono controproducenti. Soprattutto per un’economia come la Cina che non è interamente un’economia di mercato, è ancora più riluttante a fare cambiamenti”.

I cambiamenti nelle dimensioni dell’economia cinese dopo l’adesione della Cina all’OMC sono evidenti. Secondo i dati delle Nazioni Unite, lo scorso anno il commercio estero totale della Cina è stato di 8,1 volte quello del 2001 , superando di gran lunga il tasso di crescita di 1,8 volte del commercio globale totale nello stesso periodo, e anche la quota della Cina nel commercio mondiale è aumentata dal 4% al 13% . Durante questo periodo, la Cina è passata dalla sesta economia più grande del mondo alla seconda economia più grande e anche il suo volume di scambi è balzato in cima alla lista.

Long Yongtu, capo negoziatore cinese dell’OMC, ha dichiarato giovedì in un seminario che sebbene la Cina sia un beneficiario dell’adesione all’OMC, anche altri paesi hanno raccolto dividendi.

“A causa del basso prezzo del lavoro e dell’elevata efficienza dei lavoratori quando la Cina è entrata a far parte dell’OMC/WTO, la Cina è stata in grado di produrre molti prodotti di alta qualità e a basso costo. Penso che ciò abbia ampiamente aiutato l’economia statunitense a mantenere bassa l’inflazione e ha iniettato la diversificazione nel Prodotto del mercato statunitense.”

L’ingresso nell’OMC/WTO comporta costi elevati

Tuttavia, sotto la superficie del boom economico, sono sepolti il ​​sangue e le lacrime di decine di migliaia di persone, e lo smog, i villaggi del cancro, le fabbriche sfruttatrici e altri fenomeni naturali e sociali che sembrano non avere confini, sono destinati a diventare difficili per i cinesi da molto tempo Cicatrici guarite.

Nel 2001 , il prodotto interno lordo (PIL) della Cina era di 134 milioni di dollari USA, pari al 4% del totale globale . Entro il 2019 , il PIL della Cina ha raggiunto i 14,28 trilioni di dollari USA, rappresentando oltre il 16% del totale globale . Tuttavia, uno studio condotto dall’Università cinese di Hong Kong tre anni fa ha mostrato che le morti premature e la ridotta produzione di cibo causate dal solo inquinamento atmosferico potrebbero costare all’economia cinese 267 miliardi di yuan all’anno . L’esperto statunitense di salute pubblica Zhong Yan Huang ha sottolineato che l’anno scorso, se si conta il costo delle malattie non mortali, la Cina potrebbe subire fino al 18% del suo PIL della perdita, che non include il costo dell’inquinamento dell’acqua e del suolo.

Qin Weiping, un economista negli Stati Uniti, ritiene che sia giunto il momento per la Cina di dire addio al modello di sviluppo economico seguito da quando è entrata nell’OMC/WTO e intraprendere un percorso più umano.

“Penso che questa vasta fase di bassi diritti umani, bassa protezione, alto consumo di energia e alto inquinamento in Cina negli ultimi due decenni dovrebbe finire, e la Cina non può continuare a farlo, perché alla fine danneggia gli altri e se stessi, ed è anche insostenibile. di.”

Se la storia è uno specchio, potremmo non aver bisogno di guardare troppo lontano in termini di rispetto degli impegni commerciali da parte della Cina. Solo due mesi fa, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Dai Qi ha appena annunciato che la Cina non ha mantenuto le promesse fatte nella prima fase dell’accordo commerciale USA-Cina. Ha anche affermato il mese scorso che gli Stati Uniti ritengono le autorità di Pechino responsabili. A questo punto non ci si può attendere che la permanenza della Cina all’interno del debuti o rimanga alle condizioni attuali. I paesi occidentali si impegneranno al massimo perché le condizioni generali vengano cambiare.



