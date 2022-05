350 milioni di redditi nascosti: come l’industria ha pagato Fauci, Collins e gli altri pezzi grossi del NIH per 10 anni. (Fauci, lo stesso assunto da Speranza)

Come fa l’industria farmaceutica a decidere le priorità della sanità americana? Pagando ricche royalties al NIH, l’istituto federale per la salute americano, e ai suoi vertici e facendo in modo che poi il NIH stesso nasconda o ignori i pagamenti. In questo modo, facendo finta di non sapere, l’istituto pubblico tiene ai propri vertici persone che guadagnano dall’industria, e non parliamo di mezze cartucce, ma di pezzi grossi come il noto dottor Anthony Fauci e il direttore Collins, solo recentemente dimessosi. Inoltre NIH rifiuta di rendere pubblici i pagamenti degli ultimi 10 anni.

Si stima che circa 350 milioni di dollari in royalty non rese pubbliche siano stati pagati al National Institutes of Health (NIH) e centinaia di suoi scienziati, tra cui il direttore dell’agenzia recentemente dimessosi, il dottor Francis Collins, e il dottor Anthony Fauci, secondo un organismo di controllo senza scopo di lucro.

“Stimiamo che fino a 350 milioni di dollari di royalties da terze parti siano stati pagati agli scienziati del NIH durante gli anni fiscali tra il 2010 e il 2020”, ha detto ai giornalisti Adam Andrzejewski, CEO di Open the Books, in una conferenza stampa telefonica il 9 maggio.

“Traiamo questa conclusione perché, nei primi cinque anni, ci sono stati 134 milioni di dollari che siamo stati in grado di quantificare i numeri principali che sono passati da contribuenti di terze parti, ovvero aziende farmaceutiche o altri contribuenti, agli scienziati del NIH“.

I primi cinque anni, dal 2010 al 2014, costituiscono il 40% del totale, ha affermato.

“Ora sappiamo che ci sono 1.675 scienziati che hanno ricevuto pagamenti in quel periodo, almeno un pagamento. Nell’anno fiscale 2014, ad esempio, sono stati pagati 36 milioni di dollari, una media di 21.100 dollari per scienziato”, ha affermato Andrzejewski.

“Troviamo anche che durante questo periodo, la leadership di NIH è stata coinvolta nella ricezione di pagamenti di terze parti. Ad esempio, Francis Collins, l’ex direttore del NIH, ha ricevuto 14 pagamenti. Il dottor Anthony Fauci ha ricevuto 23 pagamenti e il suo vice, Clifford Lane, ha ricevuto otto pagamenti.

Collins si è dimesso dalla carica di direttore del NIH nel dicembre 2021 dopo 12 anni alla guida della più grande agenzia di salute pubblica del mondo. Fauci è il capo di lunga data del National Institute for Allergies and Infectious Diseases (NIAID) del NIH, nonché capo consigliere medico del presidente Joe Biden. Lane è il vicedirettore del NIAID, sotto Fauci.

I principali cinque dipendenti del NIH ad aver ricevuto questi pagamenti sono stati:

Robert Gallo, National Cancer Institute, 271 pagamenti;

Ira Pastan, National Cancer Institute, 250 pagamenti;

Mikulas Popovic, National Cancer Institute, 191 pagamenti;

Flossie Wong-Staal, National Cancer Institute, 190 pagamenti;

Mangalaseril Sarngadharan, National Cancer Institute, 188 pagamenti.

Attualmente solo Pastan lavora ancora per il NIH. come funzionano questi pagamenti? Lo spiega lo stesso ricercatore

“Quando un dipendente del NIH fa una scoperta in veste ufficiale, il NIH possiede i diritti su qualsiasi brevetto risultante. Questi brevetti vengono quindi concessi in licenza per uso commerciale alle aziende che potrebbero utilizzarli per immettere prodotti sul mercato”, si legge nella scheda informativa.

“I dipendenti sono elencati come inventori dei brevetti e ricevono una quota delle royalties ottenute attraverso qualsiasi licenza o ‘trasferimento di tecnologia’ delle loro invenzioni. In sostanza, il finanziamento dei soldi dei contribuenti della ricerca NIH avvantaggia i ricercatori impiegati da NIH perché sono elencati come inventori di brevetti e quindi ricevono pagamenti di royalty dai licenziatari“.

Quindi:

i fondi pubblici finanziano la ricerca medica tramite il NIH;

i ricercatori trovano le cure;

le cure sono cedute alle aziende farmaceutiche;

le aziende farmaceutiche mettono sul mercato le cure e se le fanno pagare, spesso anche bene;

Le royalites tornano al NIH e agli scienziati

Ovviamente, con questo sistema, l’industria sfrutta i fondi pubblici da un lato per fare un lucro, dall’altro influenza le ricerche mediche. Quindi le decisioni del NIH sono anche influenzate dall’industria farmaceutica: se questa ha bisogno di una profittevole emergenza, le sarà forse negata? Un portavoce del NIH non ha risposto entro il momento della stampa a una richiesta di commento, e neppure ha voluto rendere pubblici i pagamenti degli ultimi 10 anni, nonostante Open the Books abbia presentato un FOIA, una richiesta di accesso agli atti. Per questo ci sarà una causa legale contro NIH.

Fauci è stato preso come consulente dal ministro Speranza. Fra puri di cuore ci si intende.



