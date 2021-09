L’esercito entra in funzione per portare la benzina nel Regno Unito

Le stazioni di servizio nelle aree metropolitane inglesi stanno esaurendo il carburante dopo sei giorni di acquisti spinti dal panico aggravati dalla carenza di autisti per le cisterne. Per giorni, il governo del Regno Unito ha valutato l’uso di camionisti militari per rifornire le stazioni di servizio. Ora pare che la flotta di cisterne della Riserva militare abbia iniziato a essere operativa e che entreranno in funzione in pochi giorni.

Mercoledì, il ministro degli affari Kwasi Kwarteng ha dichiarato che i mezzi dell’esercito e della protezione civile, a disposizione del governo, saranno usati subito per fornire le stazioni di servizio di carburante.

We are now seeing signs that the situation at the pumps has begun to improve with more stations getting more fuel.

The sooner we can all return to our normal buying habits, the sooner the situation will return to normal (2/2) https://t.co/KJaFgXRsnu

