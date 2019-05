La Skeggia Impazzita – 26 Maggio – Europee Special Edition

posted by ArsenaleK

I soliti sospetti.

Quel momento in cui realizzi che per entrare nel seggio devi dare il telefono a tua moglie e non hai messo la password. #silenzioelettorale [@Mega_Fauna] pic.twitter.com/65I0MmKoUF — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

Ci sono madri che rompono i coglioni, usano il senso di colpa come unico metodo educativo, parlano a vanvera, ignorano cosa ti serva o cosa desideri, ci sono madri assassine e madri zoccole, madri che si fanno esclusivamente i cazzi loro, madri che mentono e manipolano.#Altan pic.twitter.com/y64DZhwn1x — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

Psycho PD. Mentre la Boldrini & Co. sberciano che Salvini ha violato il #silenzioelettorale, loro fanno esattamente la stessa cosa. Stanno perdendo più voti in queste ultime 24 ore che in anni di governo devastante; ce ne stanno mostrando il bignami.#Europee2019 https://t.co/KbNuXONPHR — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

Non è vero che le #Europee2019 sono delle elezioni inutili.

Cercando la tessera elettorale ho messo in ordine 15 contenitori di scartoffie, 8 cassetti, trovati dei vestiti estivi che credevo scomparsi per sempre, 150€ dimenticati, due pacchetti di sigarette. Ma niente tessera. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

Breve storia triste: #Calenda accusa Di Maio di poca attenzione sul fallimento di #MercatoneUno #Bechis fa notare che era Calenda il ministro responsabile ai tempi della consegna in mani inabili

Parte la macchina del fango contro #Bechis. Pessimi.https://t.co/5pLni6bQqK — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

Già si vocifera che il #PD potrebbe comunque vincere il Premio della Giuria.#Europee2019 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 26, 2019

A poche ore dalle votazioni Nicola #Zingaretti ha 3 grosse incognite:

– il fattore centristi sul voto a sinistra,

– il duello con i M5S,

ma soprattutto

– il "E poi dopo che famo?" [@SfigaCatrame]#Europee2019 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

Sempre della serie "figure di merda come se piovesse" lo strepitoso scambio tra #Calenda e uno spettacolare @FrancoBechis #Europee2019 pic.twitter.com/Sk7LxIBnnY — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

La #Moretti interrogata ad #Ungiornodapecora: "Con quali paesi confina la Germania?"

Risposta: "Spagna e Gran Bretagna". Il 26 maggio alle #europee2019 vota #Moretti: basta lavare i panni sporchi in casa. Devono saperlo tutti che razza di capre paghiamo.https://t.co/fA1SXWGl8N pic.twitter.com/X84kSinpCG — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

T'è andata di culo, pensa se nascevi in Grecia con la Troika: non facevi in tempo ad assaggiare lo tzatziki, figuriamoci la tua amata amatriciana… (Per la #StrageDegliInnocenti citofonare Fubini) #ilGps' [@GPS_SPINATO] #Europee2019 pic.twitter.com/1bOoavfkn8 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

#Ottoemezzo D'Agostino parla di porno ed erotismo con la #Gruber.

Ma se vuole eccitarla davvero deve dirle che il PD alle europee prenderà il 25% — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

Psycho Pd Peggio di chi vince un referendum con le bugie c'è solo chi lo perde con le bugie. #ilGps' | #Renzi [@GPS_SPINATO] https://t.co/aqmQeLBr1v — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

Dalla mezzanotte di ieri il silenzio di Nicola #Zingaretti ha portato un +20% di preferenze al PD. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

#Berlusconi: "chi c'è che può paragonarsi a me per le cose fatte?". Senza provare un minimo di vergogna nessuno. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

#Berlusconi invita gli elettori a non fare come ai tempi di Ponzio Pilato il quale, interpellato dal console romano, scelse di sacrificare Gesù al posto di Barabba. Quindi lui sarebbe Gesù, bene. Ma per prudenza prima proviamo a buttarlo a mare e vediamo se ci cammina sopra. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 25, 2019

"Voglio un uomo che mi guardi come Juncker guarda la bottiglia del Chianti". [@LVIX1] pic.twitter.com/mkK4mYFMrI — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

Siete pronti per la finalissima dell'Europa Cup del 26 maggio???#Europee2019 pic.twitter.com/C8HLyZfxmq — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

#Renzi: "Salvini sappiamo perché è diventato così, gli hanno fregato il pupazzetto di Zorro. Ma a Di Maio che hanno fregato, la Barbie? Coccolino?" E lui perchè è diventato così acido? Che gli hanno fregato? La Presidenza del Consiglio? La segreteria del partito? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 23, 2019

La #Moretti questa mattina a #lariachetirala7 tenta di rifilare le solite fakenews: l'aumento delle pensioni, lo spread, l'aumento dei mutui. Del resto è una candidata alle #Europee2019 che crede che la Spagna confini con la Germania.https://t.co/fA1SXWGl8N#poverapatria — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

Anna Maria Bernini, detta la Pianista (FI): "il presidente Berlusconi con i suoi governi ha inferto colpi terribili alla mafia". Ah, sono loro che hanno incastrato Dell'Utri? — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

Gna fà…. Sbaglia anche i paragoni. May ha pagato l'aver tradito il risultato del referendum che voleva una Brexit immediata. Da noi il risultato del referendum l'ha tradito Renzi, che avrebbe detto che si sarebbe dimesso e ancora sta qui a delirare. https://t.co/aqmQeLBr1v — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 24, 2019

#Renzi: "Conte è la somma di tutte le incompetenze, ha tanta spocchia che parla di sé in terza persona".

E ancora non ha costretto nessuno a produrre e mandare in onda una trasmissione fallimentare tipo "Foggia secondo me". [@LVIX1]#Firenzesecondome — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 23, 2019

Nicola #Zingaretti ai militanti PD "Sfondate le porte dei nostri circoli chiusi!"

Tranquillo, lo ha già fatto l'ufficiale giudiziario per il pignoramento. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 23, 2019

#Banksy espone in incognito a Venezia e i vigili lo mandano via perchè senza permesso. Le grandi navi invece il permesso continuano ad averlo. #Genio pic.twitter.com/iAvsiDKs41 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 23, 2019



