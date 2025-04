10 Prodotti che gli USA importano quasi completamente dalla Cina

Gli Stati Uniti importano molti beni dalla Cina – 438,9 miliardi di dollari nel 2024, molto più dei 143,5 miliardi di dollari di beni che la Cina importa dagli USA, fatto che rende abbastanza ridicola l’imposizione di dazi da parte di Pechino.

Gli USA importano un po’ di tutto dalla CIna, una varietà enorme: telefoni cellulari, computer, giocattoli, ricambi per auto, medicinali e un’infinità di altri articoli, i più vari ed eventuali.

Ci sono però dei prodotti importati negli USA che sono praticamente prodotti solo in Cina. Non che non siano assemblabili altrove, ma per motivi di convenienza economica, tradizione o semplicemente perchè così si sono organizzate le catene logistiche, sono solo Made in China, almeno negli USA.

Secondo dati della US International Trade Commission, elaborati da Sherwood, la lista è la seguente:

Borracce e prodotti correlati 96% Made in China;

Fiori Artificiali 96% Made in China

Torce elettriche e loro component 91% Made in China

Libri per Bambini 93% Made in China

Ombrelli 96% Made in China

Fuochi d’Artificio 95% Made in Chinae

Passeggini per Bambini 97% Made in China

Accessori per i Capelli 90% Made in China

Accessori e organizer per ufficio in metallo 96% Made in China

Kit personali per il viaggio 90% Made in China

Anche se questi prodotti sono veramente delle nicchie secondarie, non saranno immediatamente sostituibili da altri fornitori non cinesi, che quindi non paghino il 125% di dazi, più che raddoppiando il prezzo del prodotto. Perché non si può sostituire dal mattino alla sera un fornitore che ci dà la quasi totalità dei prodotti, e che, soprattutto, è uno che produce la maggior parte di quel certo articolo al mondo.

Per fare un esempio, non solo il 95% dei fuochi d’artificio importati negli USA è prodotti in Cina, ma a livello globale l’82% viene dal paese orientale. Il secondo produttore sono i Paesi Bassi, producono il 7% dell’export mondiale. Anche volendolo, non potrebbe fornire tutti i fuochi d’artificio utilizzati negli USA.

Quindi la prossima estate i fuochi 4 Luglio saranno molto più costosi per gli americani.