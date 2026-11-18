Al porto di Ancona sono bastati 54 giorni per dare il via libera all’ampliamento di un capannone del cantiere Ferretti. L’azienda ha in programma un investimento da 3 milioni di euro per costruire yacht lunghi fino a 100 metri, dieci in più rispetto agli attuali limiti produttivi. I lavori dovrebbero durare sei mesi, con un impatto economico iniziale stimato dall’impresa in circa 30 milioni di euro sul territorio e sull’indotto industriale. Firmata il 21 ottobre da Giosy Romano, capo del Dipartimento per il Sud, e dal presidente dell’Autorità portuale Mirco Carloni, è la prima autorizzazione unica ZES rilasciata nello scalo marchigiano. E dà una misura concreta di cosa può cambiare per un’impresa quando i pareri delle amministrazioni arrivano in tempi compatibili con i suoi piani industriali.

Il caso di Ancona riguarda un cantiere già attivo, che occupa una superficie di quasi 80mila metri quadrati e rappresenta uno dei principali poli produttivi del gruppo. L’ampliamento consentirà a Ferretti di competere su commesse di maggiori dimensioni nel mercato internazionale dei superyacht, coinvolgendo potenzialmente fornitori, tecnici e imprese specializzate della filiera nautica. Un investimento relativamente contenuto che, secondo le previsioni aziendali, può quindi generare ricadute economiche ben superiori alla spesa iniziale.

La partita più grossa, a guardare i numeri del Dipartimento per il Sud, si gioca però sui nuovi insediamenti. Dall’avvio della ZES unica al 3 novembre sono state rilasciate 1.631 autorizzazioni, per 10,49 miliardi di euro di investimenti associati e 27.966 ricadute occupazionali previste. Di queste, 711 riguardano nuovi insediamenti. Da soli valgono 6,61 miliardi, quasi due terzi del totale, e portano con sé oltre 14.400 posti di lavoro potenziali. Altri 628 provvedimenti interessano ampliamenti di attività esistenti, per 2,79 miliardi di investimenti. Intanto, nei primi dieci mesi del 2026 le autorizzazioni rilasciate hanno già superato quelle dell’intero 2025: 621 contro 594.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha chiarito che l’autorizzazione unica ZES non serve ad aggirare i controlli, ma a riunire le valutazioni delle amministrazioni in un unico procedimento, riducendo gli oneri per le imprese. Una precisazione importante, perché la rapidità delle autorizzazioni non deve necessariamente andare a scapito delle verifiche ambientali, urbanistiche e paesaggistiche.

È su quei 711 progetti che vale la pena accendere i riflettori. Quanti hanno già aperto? Quanti hanno iniziato i lavori? E quante persone sono state assunte? Il bollettino fotografa i via libera e le ricadute previste. Per capire che cosa sta cambiando sul territorio serve seguire gli investimenti dopo la firma, provincia per provincia. Un’autorizzazione ottenuta in poche settimane ha un valore per chi investe. Per un comune, il cambiamento si vede quando lo stabilimento comincia a produrre e le imprese della zona ricevono le prime commesse.

La rapidità del procedimento di Ancona non rappresenta un caso isolato. Giosy Romano, capo del Dipartimento per il Sud e coordinatore della ZES unica, intervenendo il 3 novembre alla Camera dei deputati, ha ricordato che i tempi medi delle autorizzazioni si attestano ormai intorno ai 67 giorni. Un risultato che, secondo Romano, conferma l’efficacia del nuovo modello amministrativo. La semplificazione, ha spiegato in un precedente intervento, non comporta una riduzione delle garanzie ambientali, perché la conferenza dei servizi consente di acquisire in un’unica sede i pareri di tutte le amministrazioni competenti. Il caso Ferretti, con un’autorizzazione rilasciata in appena 54 giorni, si colloca dunque al di sotto della media nazionale e dimostra concretamente come la riduzione dei tempi burocratici possa incidere sulla programmazione industriale.

La domanda arriva mentre il governo propone di portare a 2,4 miliardi il credito d’imposta per il 2027, aggiungendo 1,4 miliardi alla dotazione già prevista. È un aumento che dà peso alla scelta di sostenere gli investimenti produttivi. Proprio per questo vale la pena capire in quali casi l’incentivo ha cambiato una decisione aziendale. Un’impresa avrebbe investito nello stesso posto? Avrebbe comprato gli stessi macchinari? Avrebbe anticipato l’apertura o ampliato il progetto? Sono risposte che si trovano parlando con chi ha firmato il piano industriale.

A un anno dalla legge che ha allargato la ZES unica alle Marche e all’Umbria, Ancona offre già un dato da cui partire. Per Ferretti, il tempo trascorso fino al via libera si può contare in giorni. Il prossimo bilancio della ZES dovrebbe dire quanto passa da quella firma al primo giorno di produzione. E, soprattutto, in quanti dei 711 nuovi insediamenti quel giorno è già arrivato.