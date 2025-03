Zelensky non prenderà parte ai colloqui di pace fra Ucraina e USA in Arabia Saudita

Volodymyr Zelensky non parteciperà ai colloqui di alto livello tra i negoziatori ucraini e statunitensi la prossima settimana, ma ha ribadito che il suo Paese è “pienamente impegnato” nei colloqui di pace. La notizia è ripresa dal Telegraph.

Il leader ucraino ha dichiarato che lunedì si recherà in Arabia Saudita per i colloqui con il principe ereditario del regno arabo, ma non si tratterrà per i colloqui con i rappresentanti del governo statunitense volti a porre fine alla guerra.

“L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo secondo di questa guerra. Le proposte realistiche sono sul tavolo”, ha dichiarato in una dichiarazione postata su X.

I colloqui avvengono mentre l’Ucraina sta affrontando una crisi nelle relazioni con il suo principale alleato, gli Stati Uniti, che questa settimana hanno sospeso gli aiuti militari e la condivisione di informazioni.

Nell’incertezza, l’Ucraina starebbe subendo pressioni per ritirarsi da una testa di ponte nella regione russa di Kursk.

Sabato la Russia ha dichiarato che le sue truppe hanno riconquistato tre villaggi occupati dall’Ucraina al confine con Kursk; il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la riconquista di Viktorovka, Nikolayevka e Staraya Sorochina.

L’Ucraina controlla ancora circa 150 miglia quadrate nella regione di Kursk dopo aver lanciato un’offensiva transfrontaliera lo scorso agosto, ma le avanzate russe stanno aumentando il rischio di accerchiamento delle 10.000 truppe ucraine che vi combattono.

“Se le forze ucraine non saranno in grado di ripristinare rapidamente la situazione, questo potrebbe essere il momento in cui il saliente di Kursk inizierà a chiudersi definitivamente in una sacca accerchiata”, ha dichiarato alla Reuters l’analista militare Pasi Paroinen.

Zelensky Anche gli assalti aerei russi hanno avuto un pesante tributo di civili nella notte, con un attacco di droni che ha ucciso 21 persone e ne ha ferite 40 a Dobropillia, nella regione orientale di Donetsk.

Separatamente, tre persone sono state uccise e altre sette ferite in un attacco di droni nella città di Bogodukhiv, ha dichiarato il capo militare della regione orientale di Kharkiv, Oleg Synegubov.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha descritto gli ultimi attacchi russi come “ciò che accade quando qualcuno placa i barbari”, affermando che ciò si traduce in “più bombe, più aggressioni”.

Putin “non ha alcun interesse per la pace”, ha dichiarato sabato il capo della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas, aggiungendo che “dobbiamo aumentare il nostro sostegno militare”.

Tra le crescenti preoccupazioni che gli Stati Uniti stiano prendendo in considerazione una revisione radicale della loro posizione militare, un giornale svedese ha riportato sabato che gli Stati Uniti hanno informato gli alleati europei che non prenderanno più parte alla pianificazione di esercitazioni militari congiunte a partire dal 2026.