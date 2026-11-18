La Cina vuole diventare leader anche nel settore dell’aviazione elettrificata. Sabato scorso, il costruttore aeronautico statale cinese ha fatto volare per la prima volta il suo aereo da trasporto regionale completamente elettrico con un equipaggio a bordo: secondo quanto riportato da Xinhua , due piloti e un ingegnere addetto ai test di volo hanno volato a bordo di un CE-25A a batteria da 19 posti sopra Binzhou, nella provincia dello Shandong.

La Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), il costruttore statale del velivolo a fusoliera stretta C919, ha dichiarato che l’aereo ha funzionato normalmente e ha soddisfatto le aspettative in termini di prestazioni. L’emittente statale CCTV ha indicato che il tempo di volo è stato di 16 minuti e 38 secondi, su una distanza di 60,4 chilometri (circa 37,5 miglia).

Il CE-25A è il primo aereo commerciale elettrico della COMAC, un modello da 10 tonnellate progettato principalmente per voli interurbani. Ha una capienza di 19 passeggeri, una velocità di crociera di 300 km/h (circa 186 mph), un’altitudine di crociera di 2.400 metri e un’autonomia di 400 chilometri (circa 250 miglia). Dieci ventilatori elettrici incanalati, cinque per lato, sono posizionati sulla parte superiore dell’ala, secondo quanto riportato da Simple Flying .

L’aereo ha effettuato il suo primo volo autonomo il 2 febbraio e da allora ha registrato 19 voli di validazione senza equipaggio, secondo quanto riferito da COMAC, che lo ha realizzato in collaborazione con il colosso delle batterie CATL, l’Università Jiao Tong di Shanghai e altri partner. L’Amministrazione dell’Aviazione Civile cinese ha accettato la richiesta di certificato di omologazione presentata da COMAC, primo passo della procedura di valutazione dell’aeronavigabilità. Non sono stati ancora annunciati né il cliente di lancio, né il prezzo, né la data di entrata in servizio.

Pochi al di fuori della Cina sapevano dell’esistenza di una cellula a grandezza naturale fino alla fine di ottobre, quando sono apparse online le foto di un CE-25A rosso e nero con la matricola civile B-0EFH, come riportato all’epoca da The War Zone . La COMAC ha presentato per la prima volta il progetto come concept alla China International Import Expo di Shanghai nel novembre 2023, indicando un’autonomia compresa tra i 400 e i 500 chilometri.

Si tratta di cifre modeste per questa classe di velivoli: un Beechcraft 1900 turboelica trasporta gli stessi 19 passeggeri per circa 700 chilometri a una velocità di circa 520 km/h, e le batterie immagazzinano ancora solo una piccola frazione dell’energia del carburante per aerei in termini di peso, il che limita sia l’autonomia che il carico utile.

In Occidente, la stessa classe di velivoli ha subito una battuta d’arresto: la svedese Heart Aerospace, che aveva progettato l’ES-19 a 19 posti alimentato a batteria, è passata a progetti ibridi-elettrici di dimensioni maggiori, mentre il dimostratore elettrico X-57 Maxwell della NASA è stato cancellato nel 2023 senza mai volare. La Cina sta procedendo con il più grande produttore mondiale di batterie come partner e sta sottoponendo l’aereo all’approvazione della propria autorità di regolamentazione, non a quella di Washington o di Bruxelles.

Il settore degli aerei di linea della COMAC continua a fare affidamento su componenti occidentali e, come abbiamo riportato a ottobre, il Dipartimento del Commercio sta rallentando il rilascio delle licenze di esportazione per i componenti aeronautici destinati alla Cina e limitando il numero di parti autorizzate per la spedizione alla COMAC, per impedirle di accumulare scorte. Il partner della CE-25A per l’alimentazione è CATL, il leader cinese nel settore delle batterie, non i produttori occidentali di motori i cui componenti sono stati razionati da Washington.

Se l’Europa continuerà nell’inseguimento del Net Zero vi è un serio rischio che i nostri cieli non siano più popolati dagli Airbus,m ma da questi aerei elettrici cinesi. Riusciremo a regalare un altro settore industriali a Pechino? Probabilmente si.