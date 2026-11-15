Vicenda Nvidia: Musk guida la rivolta per riavere Jensen Huang, mentre il caso della spia cinese e l’inerzia USA scuotono l’impero dei chip

La rimozione lampo di Jensen Huang dalla guida di Nvidia rischia di trasformarsi nel più grande cortocircuito industriale dell’era dell’intelligenza artificiale. Nel giro di poche ore, una petizione pubblica ha raccolto oltre 115.000 firme per chiederne il reintegro immediato.

Tra i firmatari non ci sono semplici appassionati, ma quasi 6.000 dipendenti attuali della società, oltre 63.000 azionisti e figure centrali della tecnologia mondiale, tra cui Elon Musk, Tim Sweeney di Epic Games e Amjad Masad di Replit.

Il messaggio recapitato al consiglio di amministrazione è durissimo: il fondatore è stato allontanato senza un reale contraddittorio, cedendo a una frettolosa “giustizia sommaria” prima ancora che un’indagine indipendente abbia chiarito i fatti.

Il baratro dei semiconduttori e la nomina d’emergenza

Huang ha rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso una relazione con una manager del settore dei chip, identificata dall’intelligence statunitense come una presunta figura legata allo spionaggio di Pechino.

Il consiglio di amministrazione ha affidato il timone ad interim al direttore finanziario Colette Kress. Il titolo in borsa ha subito ceduto terreno, ma il danno più grave rischia di colpire i massicci flussi di cassa destinati all’espansione dei centri dati e della componentistica.

Senza la guida carismatica che ha governato la società per oltre trent’anni, l’intera catena di fornitura dell’hardware rischia un improvviso freno operativo. Inoltre i dipendenti della società temono per il futuro, nel caso la direzione venisse, diciamo così, commissariata. Gli altri fondatori invece vedono in questa vicenda il pericolo di intrusioni nella propria vita privata che vengano poi a pesare sui propri ruoli imprenditoriali e direzionali.

Aspetto chiave Dettaglio dell’evento Mobilitazione per Huang Oltre 115.000 firme (5.965 dipendenti, 63.063 azionisti, Elon Musk) Guida provvisoria Colette Kress nominata CEO ad interim Il retroscena di Singapore Passaporto di Alice Huang requisito per 8 mesi dalla polizia locale Il ruolo degli USA Nessun aiuto sostanziale fornito a Singapore durante le indagini

BREAKING: US intelligence sources say evidence so far does not prove Alice Huang was a Chinese spy, according to CNN. pic.twitter.com/sVlGcVLXte — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 13, 2026

Il giallo di Singapore e l’ambiguità di Washington

A rendere la vicenda un vero intrigo geopolitico sono le recenti rivelazioni emerse in Asia. La donna al centro della bufera è Alice Huang, ex amministratrice delegata di Megaspeed, una società di gestione della capacità di calcolo relativamente piccola, se confrontata con il colosso Nvidia.

Le autorità di Singapore avevano sequestrato il suo passaporto già nel giugno 2025, trattenendola per otto mesi per verificare se sofisticati server con processori Nvidia fossero stati deviati verso la Cina.

Nonostante le richieste formali avanzate da Singapore al Dipartimento di Giustizia e all’FBI, i funzionari di Washington non hanno fornito alcuna assistenza concreta. Singapore ha infine rilasciato la donna vietandole il rientro, mentre l’amministrazione americana è rimasta immobile per mesi. La situazione fa sorgere ulteriori sospetti sulle attività della Huang che avrebbero sfruttato i rapporti particolari con Jensen Huan. Gli USA comunque per ora ancora negano che lei sia una spia cinese.

Perché la vicenda minaccia l’economia reale

Le conseguenze economiche di questa cacciata non restano confinate alle aule dei consigli di amministrazione:

Freno ai beni strumentali: La pianificazione dei grandi impianti di calcolo rischia rallentamenti burocratici e incertezze sui contratti di fornitura.

La pianificazione dei grandi impianti di calcolo rischia rallentamenti burocratici e incertezze sui contratti di fornitura. Stretta normativa: L’ombra del passaggio di tecnologia strategica alla Cina provocherà controlli doganali più rigidi per l’intera filiera elettronica.

L’ombra del passaggio di tecnologia strategica alla Cina provocherà controlli doganali più rigidi per l’intera filiera elettronica. Vuoto decisionale: Nvidia rappresenta il cardine dell’infrastruttura informatica globale, ma senza un comando stabile gli investimenti privati potrebbero subire rinvii costosi.

La Silicon Valley scopre così quanto sia fragile l’intreccio tra interessi produttivi e battaglie geopolitiche, dove basta un sospetto per abbattere il capo dell’azienda più influente del pianeta.