Venezuela al buio: Caracas privatizza l’elettricità per salvare i petrolieri, ma lascia famiglie e fabbriche senza corrente

La rete da cui dipendono le famiglie rimane sotto il controllo dello Stato e genera circa 12.000 MW a fronte di una domanda a settembre pari a 16.400 MW, senza che vi siano ancora garanzie di pagamento per i fornitori incaricati di ripararla.

L’esperto di energia Miguel Lara stima che la stabilizzazione della rete costerà non meno di 15 miliardi di dollari in tre anni, mentre alla Banca Interamericana di Sviluppo sono dovuti più di 2 miliardi di dollari e le aziende straniere operano in base a licenze concesse nell’ambito delle sanzioni statunitensi che Washington può modificare con breve preavviso.

Il Venezuela sta aprendo il proprio settore elettrico al capitale privato per la prima volta da quando Hugo Chávez lo nazionalizzò nel 2007, con una riforma approvata questa settimana volta principalmente a favorire i produttori di petrolio e le grandi imprese che possono permettersi tariffe ancorate all’euro, mentre lo Stato mantiene le dighe idroelettriche e le principali linee di trasmissione che riforniscono la maggior parte delle famiglie costrette a convivere con blackout quotidiani.

La legge, approvata all’unanimità martedì dall’Assemblea Nazionale, consente ai produttori di petrolio di costruire centrali elettriche per i propri giacimenti senza autorizzazione statale, a condizione che tali impianti rimangano scollegati dalla rete nazionale. Gli altri produttori privati necessitano di una concessione del Ministero dell’Energia Elettrica per qualsiasi impianto di potenza superiore a 50 megawatt. Il presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello del presidente ad interim, ha affermato che tali produttori venderanno principalmente ai grandi consumatori, a tariffe che il governo deve ancora rendere note. Le famiglie che non possono pagare il prezzo pieno mantengono una tariffa agevolata sulla rete statale che, secondo le stime degli esperti, genera circa 12.000 megawatt, a fronte di una domanda che a settembre ha raggiunto i 16.400 MW. La loro migliore prospettiva per ottenere più energia è l’accordo di riparazione con GE Vernova e l’argentina Impsa, ma Caracas deve ancora garantire il pagamento ai fornitori necessari per quei lavori.

Terminali obsoleti, problemi di qualità del greggio e guasti alla rete hanno mantenuto le esportazioni petrolifere del Venezuela intorno a 1,25 milioni di barili al giorno per tutta l’estate, con le petroliere costrette ad attendere fino a 30 giorni per il carico. Repsol, che detiene il 40% della joint venture Petroquiriquire con PDVSA sul Lago di Maracaibo, aveva indetto gare d’appalto per rifornire le proprie centrali elettriche e le proprie forniture entro maggio, secondo quanto riportato da Reuters . L’esperto di energia Miguel Lara aveva dichiarato a Reuters all’epoca di non sapere «quale fonte di energia sosterrà la ripresa economica di cui si parla».

L’espansione petrolifera del Venezuela, sostenuta dagli Stati Uniti, avrà bisogno di energia che non dipenda dalla rete elettrica. Il 31 agosto, la Casa Bianca ha annunciato che la società nordamericana Blue Energy Partners, un’azienda privata controllata dall’imprenditore venezuelano Alejandro Betancourt, aveva ottenuto concessioni di 100 anni su 17 giacimenti nella regione del Lago Maracaibo e nella Cintura dell’Orinoco. I giacimenti contengono circa 65 miliardi di barili di riserve accertate, pari a circa un quinto del totale del Venezuela. La società ha concesso all’Office of Strategic Capital del Pentagono una quota del 35% nella sua società madre e afferma che investirà fino a 100 miliardi di dollari in nuove infrastrutture petrolifere. Chevron estrae circa 290.000 barili al giorno in Venezuela e prevede di spendere oltre 7 miliardi di dollari entro il 2031 per portare tale produzione a circa 600.000 barili al giorno. Il Paese nel suo complesso produce da 1,1 a 1,2 milioni di barili al giorno.

Al di fuori dei giacimenti petroliferi, la legge consente alle società private e a partecipazione mista di generare, trasmettere, distribuire e vendere energia elettrica attraverso joint venture della durata massima di 25 anni. Una nuova superintendenza supervisionerà le tariffe, i servizi e l’autoproduzione, e la legge offre garanzie ai partecipanti privati, i cui termini non sono stati ancora resi noti.

Siemens Energy e GE Vernova hanno incontrato funzionari venezuelani ad aprile per discutere delle riparazioni della rete elettrica. Il governo, citando ostacoli legali, ha respinto una proposta delle aziende straniere che chiedevano il pagamento anticipato per le riparazioni iniziali e i pezzi di ricambio. Le cambiali che Caracas aveva emesso in passato a favore dei fornitori sono rimaste insolute e molte sono state vendute con forti sconti. «Non hanno ancora idea di come potremmo essere pagati», ha dichiarato a Reuters un dirigente di un fornitore di attrezzature. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato l’8 ottobre che il governo prevede di aggiungere 7.400 MW grazie agli accordi con General Electric e Impsa, e 600 MW dall’unità 6 della centrale elettrica di Planta Centro in collaborazione con la Cina. Bisognerà vedere come riuscirà come questi importanti impianti potranno essere pagati

Lara stima che il costo per stabilizzare la rete elettrica non sarà inferiore a 15 miliardi di dollari in tre anni. La Banca Interamericana di Sviluppo, che ha interrotto i prestiti a Caracas nel maggio 2018, ha crediti per oltre 2 miliardi di dollari. Il Venezuela sta valutando un prestito ponte del Qatar sostenuto dagli Stati Uniti per saldare tali arretrati, e il presidente della banca sta cercando di ottenere l’approvazione per un prestito da 2,5 miliardi di dollari a cui alcuni membri del consiglio di amministrazione si oppongono. Le aziende straniere che collaborano con lo Stato venezuelano, nei settori dell’energia elettrica e del petrolio, operano in base a licenze concesse nell’ambito delle sanzioni statunitensi che Washington può modificare con breve preavviso.