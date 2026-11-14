USA, Russia e Cina negoziano. L’Europa non sa ancora chi manda

Mentre la guerra in Ucraina prosegue, sullo scenario internazionale emergono dinamiche più ampie: Stati Uniti, Russia e Cina sembrano pronti a ridefinire gli equilibri. L’Europa, ancora una volta, rischia di arrivare tardi.

Washington e Mosca: dalla contrapposizione alla ricerca di nuove regole

La notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta di accordo sulla sicurezza europea rappresenta un segnale politico significativo, non tanto per il contenuto della richiesta quanto per ciò che potrebbe nascondere. Secondo quanto riportato da Axios l’11 novembre 2026, Washington avrebbe sollecitato Mosca a elaborare un nuovo progetto di accordo sulla futura architettura di sicurezza europea, comprendente non soltanto le preoccupazioni russe, ma anche impegni reciproci per ridurre le tensioni e rassicurare i Paesi europei. La richiesta appare singolare, considerando che le principali condizioni poste dalla Russia sono note da tempo.

Nel dicembre 2021 Mosca aveva infatti presentato formalmente due proposte: un trattato bilaterale con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza e un accordo con i Paesi membri della NATO. I documenti, pubblicati il 17 dicembre 2021 dal Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, contenevano richieste precise: impedire ulteriori allargamenti della NATO verso est, escludere l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza, limitare la presenza militare occidentale nei territori dell’Europa orientale e introdurre restrizioni reciproche sul dispiegamento di forze e armamenti. Tali proposte avrebbero comportato una revisione sostanziale dell’assetto di sicurezza europeo sviluppatosi dopo la fine della Guerra fredda. Washington e gli alleati occidentali non le accolsero, giudicando inaccettabile soprattutto l’idea di limitare il principio della porta aperta della NATO e il diritto degli Stati sovrani di scegliere autonomamente le proprie alleanze.

Oggi, tuttavia, il contesto strategico appare profondamente cambiato. Gli Stati Uniti devono confrontarsi con una crescente competizione globale, soprattutto con la Cina, e sembrano sempre meno disposti a sostenere i principali costi economici e militari della sicurezza europea. La prospettiva di trasferire una parte maggiore delle responsabilità agli alleati del continente sta assumendo un’importanza crescente nella riflessione strategica americana.

In questo scenario, un’intesa con Mosca potrebbe rappresentare uno strumento per ridurre il rischio di uno scontro diretto e contenere i costi della contrapposizione. Per la Russia, invece, il negoziato offrirebbe l’opportunità di riportare al centro dell’agenda internazionale la questione dell’architettura di sicurezza europea e delle garanzie nei confronti della NATO.

Le due posizioni non coincidono, ma presentano un possibile punto d’intersezione: entrambe le potenze potrebbero avere interesse a superare l’attuale configurazione del confronto militare. La novità rispetto al 2021 è che Washington non chiederebbe semplicemente a Mosca di riproporre le proprie condizioni, bensì di inserire misure simmetriche che la Russia sarebbe disposta ad adottare per ridurre le preoccupazioni europee e fornire garanzie sulla propria condotta futura. Si tratterebbe, quindi, di trasformare le rivendicazioni russe in una piattaforma negoziale più articolata, nella quale alle richieste di Mosca corrispondano obblighi reciproci.

Non si può ancora parlare di un’intesa. Ma il fatto stesso che Washington sia disposta a discutere una nuova architettura di sicurezza europea segnala un possibile cambiamento di approccio.

Il possibile vertice trilaterale: Trump, Putin e Xi

A rendere ancora più significativo questo scenario è la prospettiva di un incontro tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping.

Secondo Bloomberg, il 4 novembre 2026 Pechino ha confermato di essere in contatto con Washington e Mosca riguardo alla possibilità di organizzare un incontro tra i tre leader in occasione del vertice dell’APECche si terrà il 18 e 19 novembre a Shenzen. Un’ipotesi che avrebbe assunto ulteriore consistenza dopo il colloquio tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Il Dipartimento di Stato americano ha successivamente riferito che i due interlocutori hanno riconosciuto l’importanza di colloqui costruttivi tra leader per promuovere obiettivi quali la pace e la denuclearizzazione, anche nell’ambito di un eventuale incontro trilaterale con la partecipazione della Russia.La prospettiva di un simile vertice avrebbe un significato diplomatico e simbolico notevole. Sarebbe infatti un confronto diretto tra le tre principali potenze nucleari, in una fase nella quale la competizione strategica internazionale si intreccia con diversi conflitti regionali e con il progressivo deterioramento degli equilibri di sicurezza.

Per Putin, sedersi allo stesso tavolo con i presidenti americano e cinese significherebbe ottenere un importante riconoscimento del ruolo internazionale della Russia, ridimensionando, di fatto, la narrativa del suo isolamento.

Per Xi Jinping, il vertice offrirebbe l’occasione di accreditare ulteriormente la Cina come potenza capace di dialogare con entrambe le parti e di proporsi come interlocutore indispensabile nella gestione delle principali crisi internazionali.

Per Trump, infine, sarebbe l’opportunità di presentarsi come protagonista di una nuova stagione diplomatica, capace di affrontare questioni strategiche che le precedenti amministrazioni non sono riuscite a risolvere.

Al di là delle rispettive convenienze politiche, un simile incontro avrebbe un significato più profondo: riconoscere implicitamente che le grandi questioni della sicurezza internazionale non possono essere affrontate senza il coinvolgimento diretto delle principali potenze.La questione ucraina, in questa prospettiva, rischierebbe di diventare una parte di un negoziato molto più ampio, nel quale entrerebbero anche il controllo degli armamenti nucleari, la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina e la ridefinizione delle rispettive sfere di interesse.

Naturalmente, l’ipotesi di un vertice non implica che esista già un’intesa tra le tre potenze. Le differenze strategiche rimangono profonde. La Cina, in particolare, non ha finora mostrato disponibilità ad accettare automaticamente un percorso di negoziato trilaterale sul disarmo nucleare alle condizioni auspicate da Washington.

Resta però il dato politico: il dialogo tra le tre capitali sembra destinato ad assumere un’importanza crescente.

L’Europa di fronte al rischio di irrilevanza strategica

È proprio su questo terreno che emerge la maggiore debolezza europea.

Mentre Washington, Mosca e Pechino sembrano esplorare la possibilità di un confronto diretto al massimo livello, nell’Unione Europea continua a mancare un accordo persino su chi debba rappresentarla nei negoziati.

La questione è emersa con particolare evidenza in occasione dell’incontro dei leader europei a Dublino, nell’ambito della Comunità politica europea. Come riportato da Bloomberg e ricostruito anche da Euronews e dall’emittente irlandese RTÉ il 12 novembre, il confronto sulla rappresentanza europea nei futuri negoziati con la Russia è diventato uno dei temi centrali delle discussioni.La difficoltà non è soltanto protocollare. Stabilire chi siederà al tavolo significa definire quale Europa parteciperà alle trattative: quella delle istituzioni comunitarie, quella dei principali governi nazionali o una rappresentanza condivisa tra più Stati.

Quasi tutti i leader rivendicano il diritto dell’Europa di partecipare alle decisioni sul futuro del continente;tuttavia, nessuno riesce a tradurre questa esigenza in una posizione comune. Alcuni governi ritengono necessario riaprire direttamente il dialogo con Mosca, altri insistono sulla priorità del sostegno all’Ucraina, altri ancora temono che un negoziato condotto principalmente da Washington possa produrre un accordo contrario agli interessi europei.

La posizione di Emmanuel Macron, secondo cui il formato dei negoziati dovrebbe essere determinato dal loro contenuto, riflette proprio questa difficoltà. Prima di decidere chi debba rappresentare l’Europa, occorrerebbe chiarire quale obiettivo politico essa intenda perseguire. Anche Volodymyr Zelensky ha sollecitato i governi europei a individuare un rappresentante comune.

Il tempo a disposizione potrebbe essere limitato. Se Stati Uniti e Russia dovessero raggiungere un’intesa preliminare, o se un eventuale vertice trilaterale producesse un nuovo quadro di riferimento, Bruxelles rischierebbe di dover prendere atto di un accordo negoziato senza la sua partecipazione.

Tre potenze, tre interessi e un’Europa vincolata

La convergenza tra questi sviluppi non deve essere interpretata come la nascita di un’alleanza tra Washington, Mosca e Pechino. Le divergenze tra le tre potenze rimangono profonde e i loro interessi non sono necessariamente compatibili.

Gli Stati Uniti vogliono preservare la propria leadership globale, ridurre gli oneri della presenza militare in Europa e concentrare maggiori risorse sulla competizione con la Cina.

La Russia punta a ottenere il riconoscimento delle proprie esigenze di sicurezza, a ridimensionare l’influenza militare occidentale vicino ai propri confini e a recuperare pienamente il proprio peso negoziale internazionale.

La Cina, dal canto suo, ha interesse a evitare un confronto diretto con Washington, consolidare la propria posizione globale e impedire che la competizione strategica con gli Stati Uniti si trasformi in un isolamento internazionale.

Questi obiettivi possono incontrarsi su alcuni dossier, ma non eliminano le contraddizioni di fondo. Un accordo sulla sicurezza europea, per esempio, potrebbe ridurre le tensioni tra Washington e Mosca, ma non risolverebbe automaticamente la competizione tra Stati Uniti e Cina.

Un eventuale ridimensionamento dell’impegno americano in Europa non comporterebbe necessariamente una riduzione delle capacità militari complessive. Potrebbe, al contrario, accelerare il riarmo europeo. Ma anche un riarmo significativo non equivarrebbe automaticamente a una maggiore autonomia strategica. I Paesi europei restano inseriti in una doppia cornice vincolante: l’Alleanza Atlantica e l’Unione Europea. Entrambe limitano, in misura diversa, la possibilità di perseguire una politica di sicurezza davvero indipendente. Un’Europa più armata resterebbe comunque un’Europa che opera all’interno di regole e vincoli esterni.

È proprio su questo punto che potrebbe emergere una delle maggiori difficoltà di un eventuale accordo: definire limiti e garanzie realmente reciproci, senza trasformare il negoziato in uno strumento di imposizione unilaterale degli equilibri.

La vera questione: chi scriverà le regole del nuovo ordine internazionale?

La partita che si sta delineando non riguarda soltanto il destino dell’Ucraina o il futuro dei rapporti tra Russia e NATO. Riguarda soprattutto la distribuzione delle responsabilità e del potere nel sistema internazionale dei prossimi anni.

Washington sembra valutare la possibilità di ridisegnare il proprio impegno europeo per concentrare maggiori risorse sulle proprie priorità globali. Mosca cerca di trasformare la propria resistenza strategica in un riconoscimento politico delle sue rivendicazioni. Pechino punta a consolidare il proprio ruolo di potenza indispensabile nei grandi equilibri internazionali.

L’Europa rischia di restare intrappolata tra due aspirazioni difficilmente conciliabili: continuare a dipendere dalla protezione americana e, contemporaneamente, rivendicare un’autonomia strategica che non è ancora riuscita a costruire e che un semplice aumento della spesa militare, da solo, non basterebbe a garantire.

Il rischio maggiore non è semplicemente quello di essere esclusa da un singolo negoziato. È quello di scoprire che altri stanno già discutendo e definendo le regole del futuro ordine internazionale, mentre il continente è ancora impegnato a decidere chi debba sedersi al tavolo.

Michele Volpi Laureato in Mediazione linguistica presso l’Università per Stranieri di Siena, dove il russo è stata una delle tre lingue di studio. Ha approfondito la storia, la politica e la cultura dell’area post-sovietica sia in ambito accademico sia in modo autonomo. Ha pubblicato alcuni articoli sulla testata online Scenari economici.

Elenco completo delle fonti

Rapporti Russia-USA e sicurezza europea Axios:Scoop: U.S. asks Russia to propose new security agreement with Europe, 11 novembre 2026https://www.axios.com/2026/11/11/russia-ukraine-europe-war-security-agreement

Axios: S. to consider Russia’s NATO proposal, but calls some demands “unacceptable”, 17 dicembre 2021, https://www.axios.com/2021/12/17/russia-nato-ukraine-invasion Documenti ufficiali del Ministero degli Esteri russo – 17 dicembre 2021 Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa (МИДРоссии) Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Security Guarantees – Draft,17 dicembre 2021, https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=enMinistero degli Affari Esteri della Federazione Russa (МИДРоссии) Agreement on Measures to Ensure the Security of the Russian Federation and Member States of the North Atlantic Treaty Organization – Draft, 17 dicembre 2021, https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en Possibile vertice trilaterale Stati Uniti-Russia-Cina Bloomberg: China Confirms Talks with Russia, US on First Trilateral Meeting,, 4 novembre 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-04/china-confirms-talks-with-russia-us-on-first-trilateral-meeting

Reuters: US says China agreed importance of leader-level talks to advance denuclearization, 12 novembre 2026, https://theprint.in/world/us-says-china-agreed-importance-of-leader-level-talks-to-advance-denuclearization/3096534/ Europa e rappresentanza nei negoziati sull’Ucraina Euronews:From Abu Dhabi to Dublin via Moscow: peace talks and a row over who speaks for Europe, 12 novembre 2026https://www.euronews.com/2026/11/12/from-abu-dhabi-to-dublin-via-moscow-peace-talks-and-a-row-over-who-speaks-for-europe

RTÉ – Radio Telefís Éireann: Speaking for Europe key issue as leaders meet, 12 novembre 2026, https://www.rte.ie/news/analysis-and-comment/2026/1112/1598946-epc-analysis

Euronews: Zelenskyy to meet US envoys in Dublin after Russia peace talks, 12 novembre 2026, https://www.euronews.com/2026/11/12/zelenskyy-to-meet-us-envoys-in-dublin-after-russia-peace-talks