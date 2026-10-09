Uragano nel Golfo del Messico: si ferma il 63% del greggio USA. Raffinerie sotto tiro e incubo diesel sui mercati

L’uragano Isaias si sta abbattendo con violenza sul cuore pulsante dell’industria petrolifera statunitense, innescando una paralisi operativa immediata. Nelle ultime ore il 63% dell’estrazione di greggio offshore nel Golfo del Messico è stato letteralmente azzerato, togliendo dal mercato 1,28 milioni di barili al giorno ed evacuando decine di impianti in alto mare. Con i grandi centri di raffinazione costieri direttamente sulla traiettoria della tempesta, gli analisti avvertono: siamo di fronte a una potenziale crisi di fornitura di carburanti destinata a colpire un sistema già logorato e privo di margini di riserva.

La tempesta tropicale, trasformata rapidamente in uragano con venti stabili a circa 120 chilometri orari (75 miglia orarie), punta minacciosa verso le coste di Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida occidentale. I dati ufficiali dell’amministrazione marittima federale confermano la portata dell’emergenza: oltre all’interruzione di quasi due terzi del petrolio marino, si è fermato anche il 57% della produzione di gas naturale della regione, pari a circa 1,13 miliardi di piedi cubi al giorno.

Il personale di ben 121 piattaforme offshore è stato evacuato d’urgenza sulla terraferma, mentre quattro impianti mobili di trivellazione sono stati dislocati a forza al di fuori della rotta stimata. Il Golfo del Messico, un bacino produttivo cruciale per l’indipendenza energetica di Washington, si trova così temporaneamente disarmato proprio mentre la domanda globale non accenna a flettere.

Il nodo critico: il greggio manca, ma le raffinerie tremano

Il vero pericolo per l’economia reale non è soltanto l’interruzione temporanea dei pozzi in mare aperto. Se i blocchi estrattivi possono essere riassorbiti nel giro di una settimana – come ipotizzano i modelli di rischio di Enki Research – i danni agli impianti a terra rischierebbero di avere ripercussioni ben più durature.

Le raffinerie della Costa del Golfo operano a ciclo continuo e già oggi viaggiano a ridosso della saturazione. Una brusca deviazione verso ovest del cono dell’uragano porterebbe venti distruttivi e alluvioni dirette su colossi industriali strategici, a cominciare dalla raffineria Chevron di Pascagoula, in Mississippi.

L’impianto di Pascagoula da solo trasforma ogni giorno 369.000 barili di greggio in benzina, cherosene per aerei, oli lubrificanti e soprattutto gasolio. In un mercato che gira senza cuscinetti di scorta, l’allagamento o il fermo prolungato di una simile cattedrale della raffinazione significa un’immediata penuria di distillati su scala continentale.

Indicatore energetico Valore bloccato / Impatto Quota regionale Petrolio offshore fermo 1,28 milioni di barili/giorno 63% della produzione Gas naturale offshore fermo 1,127 miliardi di piedi cubi/giorno 57% della produzione Piattaforme evacuate 121 strutture offshore Personale a terra Raffineria Chevron (Pascagoula) 369.000 barili/giorno a rischio Benzina, jet fuel, diesel

L’allarme di Jefferies: “Un evento sull’offerta di carburante”

A gettare luce sulla gravità della situazione è la banca d’affari Jefferies, il cui analista Kaumil Gajrawala ha lanciato un avvertimento perentorio ai clienti istituzionali. La tempesta non arriva in un momento qualunque, ma si inserisce su tensioni geopolitiche internazionali già incandescenti legate al fronte mediorientale e alla crisi iraniana.

La perdita del 25-60% del greggio offshore corrisponde a circa il 4% dell’intera produzione statunitense. Una quota che in tempi normali verrebbe compensata senza troppi scossoni, ma che oggi cade su un terreno minato da scorte commerciali di carburante ridotte ai minimi storici.

Il segnale più allarmante viene dai prezzi alla pompa del gasolio: negli Stati Uniti il diesel viaggia già attorno ai 6,30 dollari al gallone, contro i 3,68 dollari registrati soltanto dodici mesi fa. Un rincaro superiore al 70% che non lascia spazio ad alcun margine di errore. Con prezzi di partenza così elevati, qualsiasi contrazione dell’offerta produce un effetto moltiplicatore immediato e violento sulle quotazioni all’ingrosso.

L’effetto domino: trasporti, costi di nolo e scaffali vuoti

Gli shock sul diesel non restano mai confinati ai terminal petroliferi. Il gasolio è il carburante fondamentale del trasporto su gomma, della logistica ferroviaria, della distribuzione navale e dei macchinari agricoli.

Quando il carburante pesante schizza verso l’alto, i vettori scaricano all’istante il sovrapprezzo sui committenti attraverso le clausole di adeguamento carburante (il cosiddetto fuel surcharge). Il costo del nolo per chilometro sale, gonfiando la spesa di trasporto per ogni singolo pallet di merce.

Come nota con pragmatismo Jefferies, questo meccanismo premia i modelli industriali cosiddetti “leggeri”, dove le grandi multinazionali del largo consumo scaricano i costi logistici sugli imbottigliatori e sui trasportatori terzi. Chi invece gestisce flotte pesanti e catene distributive dirette si trova a subire un’erosione immediata dei margini operativi.

Alla fine della fiera, il conto finisce sempre nelle tasche dei consumatori finali. L’aumento del costo chilometrico si riflette nel prezzo finale dei beni alimentari, dei prodotti manifatturieri e dei servizi di consegna. Un classico meccanismo di inflazione da offerta che nessun rialzo dei tassi d’interesse può domare: se manca il carburante fisico, la moneta non può moltiplicarlo per magia.

La trappola della capacità produttiva al limite

L’episodio nel Golfo del Messico mette a nudo l’intrinseca fragilità di un modello energetico spinto all’estremo dell’efficienza contabile ma privo di ridondanze. Negli ultimi anni la capacità di raffinazione occidentale è stata ridotta da chiusure e mancati ammodernamenti, mentre la transizione verde procedeva più a parole che nei fatti industriali.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: basta un uragano di media intensità nell’Atlantico per mandare in tilt il meccanismo dei prezzi mondiali. I mercati petroliferi hanno disperatamente bisogno di continuità di flusso, ma se la natura impone una pausa forzata e le scorte a terra sono ai minimi termini, la speculazione e i rincari prendono il sopravvento.

Resta da monitorare l’evoluzione del fine settimana. Se Isaias manterrà la rotta verso est, i danni fisici alle raffinerie della Louisiana e del Mississippi potrebbero essere evitati, limitando la perdita a una settimana di fatturato e a qualche ritardo nelle consegne. Se invece il vento dovesse spingere il ciclone più a ovest, lo shock sui prezzi del carburante potrebbe trasformarsi da temporanea fiammata a una vera e propria stangata autunnale per famiglie e imprese.