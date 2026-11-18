Il programma “Da zero a trader in 4 ore”, svoltosi a Milano il 7 novembre, ha puntato sulle competenze operative per i principianti. Al termine è stato consegnato un diploma di alta formazione con cinque crediti interni ai percorsi dell’istituzione.

Milano, novembre 2026 – L’Università Popolare degli Studi di Milano ha promosso in data 7 novembre 2026, presso la sede di via Manara 5 a Milano, il corso di alta formazione “Da zero a trader in 4 ore”, un appuntamento in presenza dedicato all’apprendimento delle principali tecniche di investimento sui mercati finanziari. Il percorso, della durata di quattro ore, è stato progettato per fornire una prima preparazione teorica e operativa a persone prive di esperienza nel trading e a investitori interessati ad approfondire la lettura dei prezzi e dei grafici di Borsa.

Il programma ha affrontato il funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riferimento alla Borsa Italiana, ai meccanismi di formazione dei prezzi e all’individuazione di possibili strategie di compravendita. Una parte della formazione è dedicata agli aspetti operativi, dalla consultazione dei grafici all’inserimento degli ordini di acquisto e vendita.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è consentire ai partecipanti di acquisire gli strumenti di base necessari per comprendere le operazioni sui mercati azionari e iniziare a gestirle autonomamente. La formazione ha carattere introduttivo e pratico: l’apprendimento delle tecniche di negoziazione non elimina i rischi finanziari né garantisce risultati economici positivi.

La docenza è affidata al professor Lorenzo Masini, presentato dagli organizzatori come docente, giornalista e formatore specializzato in mercati finanziari. Il programma ne ha evidenziato l’esperienza nella divulgazione economica, nell’analisi dei prezzi e nello studio delle strategie di investimento.

L’iniziativa si rivolge sia a chi intende avvicinarsi per la prima volta alla Borsa sia a coloro che hanno già effettuato operazioni finanziarie e desiderano acquisire un metodo più strutturato per interpretare l’andamento dei mercati.

Al termine della giornata formativa, previo superamento di una breve verifica finale, è stato rilasciato un Diploma di Alta Formazione Universitaria in formato pergamena da parte dell’Università Popolare degli Studi di Milano. Secondo quanto indicato nella presentazione del corso, il percorso ha attribuito cinque crediti formativi utilizzabili all’interno dei programmi correlati proposti dalla stessa istituzione.

L’iniziativa si inserisce nell’offerta di alta formazione dell’Università Popolare degli Studi di Milano, che comprende percorsi rivolti all’aggiornamento delle competenze e all’approfondimento di discipline applicabili in ambito professionale. Nel caso del trading, il programma privilegia l’acquisizione di conoscenze operative, distinguendo la formazione dalla prestazione di servizi di consulenza finanziaria personalizzata.

La posizione dell’istituzione nel panorama dell’istruzione superiore è stata oggetto, nel tempo, di approfondimenti amministrativi e giurisprudenziali. La documentazione pubblicata dall’Università richiama, tra gli altri atti, la presa d’atto MIUR n. 313/11 del 14 ottobre 2011, sottoscritta dall’allora Sottosegretario Guido Viceconte, e alcuni provvedimenti relativi all’utilizzo di qualificazioni accademiche e professionali.

Tra i riferimenti discussi figura anche una sentenza del Tribunale Ordinario dell’Aquila del 2026, relativa a una controversia tra un cliente e un avvocato iscritto all’Albo professionale. Il testo affronta la distinzione tra autenticità di un titolo di studio, riconoscimento accademico e requisiti per l’esercizio professionale.

Sul versante della comunicazione commerciale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto nel febbraio 2025 l’archiviazione del fascicolo PS/12832, dopo aver preso atto dell’assenza di illiceità di informazioni e contenuti precedentemente segnalati all’Istituto. Il procedimento riguardava specifici aspetti della comunicazione commerciale: l’AGCM non ha rilevato nessuna pratica scorretta.

La distinzione rimane considerevole anche per i percorsi di alta formazione: le competenze acquisite possono essere utilizzate nell’attività personale e professionale, mentre l’eventuale riconoscimento formale di diplomi e crediti da parte di altre istituzioni dipende dalle disposizioni applicabili e dalle valutazioni degli enti competenti.

Le informazioni sul programma “Da zero a trader in 4 ore”, sulle modalità formative e sul diploma previsto sono ancora disponibili nella pagina dedicata dell’Università Popolare degli Studi di Milano.