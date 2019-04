Una Poesia per riscoprire le nostre Tradizioni, verso un nuovo Umanesimo (“PROFUMO DI NONNA” di Giuseppe PALMA – audio/video/testo)

Una mia poesia per riscoprire il passato e le nostre tradizioni, verso un nuovo Umanesimo.

Audio-Video e Testo:

Audio-Video, con immagini e sottofondo musicale (video tratto da facebook).

“PROFUMO DI NONNA” di Giuseppe PALMA:

Giuseppe PALMA

TESTO:

“PROFUMO DI NONNA”

Le ho viste, io. Le ho viste tirare

il collo alle galline con le mani

nude. Le ho viste col grembiule

sporco, che odorava di pignatta.

Le ho viste affrontare notai e

mariti, allo stesso modo.

Le ho viste asciugare lacrime,

accarezzare fronti, che ti

sentivi avvolto in un camino.

E nulla poteva accadere.

Le ho viste dure, di fronte alla

miseria. Ancor più dure davanti

al dolore. Le ho viste piangere,

alla sera. Per un figlio morto.

Per un figlio lontano. Le ho viste

in quel giardino, che ora non c’è più.

Tu, figlia mia, non le vedrai.

E ti mancherà la loro pelle,

che trasudava di dignità.

Giuseppe PALMA

http://www.scrivere.info/poesia.php?poesia=480253



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐