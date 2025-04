Un altro F-16 abbattuto sull’Ucraina, con la morte del Pilota

L’esercito ucraino e il Presidente Zelensky hanno annunciato che un caccia F-16 fornito dall’Occidente è stato abbattuto sabato mentre era impegnato in operazioni sopra l’Ucraina. Zelensky ha confermato la morte del pilota.

Il comando dell’aeronautica militare ucraina (UAF) ha reso noto che il pilota di 26 anni Pavlo Ivanov è stato ucciso durante una missione di combattimento con un caccia F-16 Viper.

L’Ucraina non ha reso noti i dettagli o il luogo dell’abbattimento dell’aereo, ma sia i blogger militari russi che quelli ucraini hanno descritto che l’F-16 Viper è stato colpito da un missile terra-aria.

Si è ipotizzato che si sia trattato di un incidente di “fuoco amico”, ma al momento non si conoscono i dettagli, e alcuni affermano sia stato abbatto da un S-400 russo. La dichiarazione dell’esercito dice che i piloti di F-16 del Paese operano “in condizioni incredibilmente difficili” e che il pilota è morto mentre “difendeva la sua terra natale dagli occupanti”, secondo una traduzione.

Questo è solo il secondo abbattimento ufficialmente rivelato di un F-16 fornito dall’Occidente. “La perdita di sabato è solo la seconda perdita confermata di F-16 che l’Ucraina ha affrontato, dando un colpo simbolico alle forze di Kiev”, scrive Newsweek .

“Gli F-16 sono più avanzati degli aerei di epoca sovietica che le forze ucraine hanno utilizzato per gran parte della guerra russo-ucraina iniziata nel febbraio 2022. Si sperava inoltre che la consegna degli aerei da parte degli alleati europei avrebbe cambiato il calcolo del campo di battaglia”, si legge nel rapporto.

Un messaggio dell’aeronautica militare ucraina ha detto che ci sarà un’indagine: “Tutte le circostanze della tragedia sono in corso di accertamento da parte di una commissione interdipartimentale”, si legge. Questo rende più possibile che l’abbattimento sia dovuto a fuoco amico.

Il messaggio di Zelensky, pubblicato sui social media in inglese e in ucraino, iniziava come segue :

Oggi il capitano Pavlo Ivanov è stato tragicamente ucciso durante una missione di combattimento con un F-16. Aveva solo 26 anni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti i fratelli d’arme di Pavlo.

Il primo abbattimento noto di un F-16 sull’Ucraina è avvenuto la scorsa estate :

È la seconda morte confermata di un pilota di F-16 ucraino. Il 26 agosto 2024, Oleksii “Moonfish” Mes è stato ucciso mentre rispondeva a un attacco missilistico russo.

Nel 2022 aveva visitato gli Stati Uniti per fare pressioni affinché l’aereo fosse inviato all’Ucraina. Nel maggio 2023, l’amministrazione Biden ha permesso ad altri Paesi di fornire a Kiev gli aerei di fabbricazione statunitense.

Il programma F-16 è stato molto controverso perché i piloti sono stati addestrati frettolosamente sia in Europa che negli Stati Uniti. Mosca si è lamentata del fatto che gli F-16 sono in grado di trasportare armi nucleari della NATO e ha avvertito che un incidente potrebbe portare alla terza guerra mondiale.

La Russia ha promesso di distruggere gli F-16 sia in aria che a terra e, anche nel recente passato, ha avvertito che se decollano da Paesi vicini, le basi europee possono essere attaccate. Questo scatenerebbe certamente un conflitto diretto con l’alleanza militare occidentale.

Sinora questo noin è successo e non c’è neppure chiarezza sul numero di caccia che sono in servizio.