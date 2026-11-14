Ucraina, l’Italia al tavolo della pace con le grandi potenze. Meloni smentisce chi raccontava un Paese irrilevante

Per mesi una parte dell’opposizione ha raccontato un’Italia sempre più marginale, incapace di incidere sulle grandi decisioni internazionali e destinata a subire le scelte delle altre capitali europee. La politica estera di Giorgia Meloni è stata descritta come un esercizio di equilibrismo tra Bruxelles e Washington, senza risultati concreti. Poi arriva il vertice di Dublino e quella rappresentazione si scontra con un fatto difficilmente contestabile: l’Italia sarà tra i cinque Paesi europei chiamati a partecipare ai negoziati per la pace in Ucraina. Non un posto di rappresentanza, ma un ruolo in uno dei dossier diplomatici più delicati degli ultimi decenni.

La decisione assunta il 13 novembre dai leader europei prevede infatti un formato E5 composto da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, affiancati dai rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio europeo. Sarà questa la squadra incaricata di portare la posizione europea ai prossimi colloqui con Stati Uniti, Ucraina e Russia.

Ed è proprio il percorso che ha condotto a questa intesa a rendere il risultato particolarmente significativo per Roma. Perché dietro l’accelerazione diplomatica non c’è soltanto la volontà degli europei di recuperare un ruolo nei negoziati. C’è anche la pressione esercitata dagli Stati Uniti di Donald Trump, intenzionati ad avere interlocutori europei in grado di contribuire concretamente alla costruzione di un possibile accordo.

Washington ha spinto affinché l’Europa fosse rappresentata al tavolo e l’Italia figura tra i Paesi coinvolti nel nuovo assetto. Non risulta, almeno dalle ricostruzioni disponibili, una designazione unilaterale americana di Roma quale mediatore esclusivo. Ma il fatto che l’Italia sia entrata stabilmente nel gruppo ristretto costituisce un risultato politico importante, soprattutto considerando che il formato inizialmente sostenuto da alcune capitali avrebbe privilegiato Francia, Germania e Regno Unito.

La presidente del Consiglio ha insistito sulla necessità di superare la proliferazione dei tavoli europei e di arrivare a una rappresentanza capace di parlare con un mandato politico riconoscibile. Una posizione sostenuta anche attraverso una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Alla fine, la soluzione individuata non è stata quella del negoziatore unico inizialmente auspicato da Palazzo Chigi, ma ha consentito all’Italia di entrare nel gruppo che contribuirà a definire il futuro assetto di sicurezza europeo.

E in diplomazia, dove spesso i risultati si misurano prima ancora dell’apertura formale di una trattativa, la differenza tra essere presenti e restare fuori può essere decisiva.

Il ruolo degli Stati Uniti e il rapporto di fiducia con Roma

Un elemento merita particolare attenzione. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati a Dublino dopo i contatti diplomatici con Mosca, hanno comunicato agli interlocutori europei la disponibilità della Russia ad accettare una rappresentanza del Vecchio Continente ai negoziati. Una novità tutt’altro che scontata, considerando la tradizionale preferenza del Cremlino per un confronto diretto con Washington.

Gli Stati Uniti hanno così contribuito a sbloccare una situazione che rischiava di lasciare l’Europa ai margini delle decisioni riguardanti la propria sicurezza. In questo quadro, la presenza italiana assume un significato che va oltre la semplice partecipazione a un vertice. Roma si è costruita negli ultimi anni una posizione particolare: mantiene una linea di sostegno all’Ucraina, è saldamente inserita nella Nato e, contemporaneamente, conserva un rapporto politico diretto con l’amministrazione Trump.

È una combinazione che può rivelarsi preziosa. Gli Stati Uniti hanno bisogno di partner europei affidabili, capaci di contribuire a un’intesa senza trasformare ogni passaggio negoziale in uno scontro tra le diverse sensibilità dell’Unione. L’Italia di Meloni può svolgere questa funzione, anche grazie a una relazione con Washington che appare politicamente più fluida rispetto a quella di altre cancellerie europee.

Non significa che Roma abbia ricevuto dagli americani una delega esclusiva. Significa, piuttosto, che è ormai considerata parte di quel nucleo ristretto di capitali con cui affrontare le questioni decisive per il futuro del continente.

È un risultato che sarebbe difficile spiegare immaginando un’Italia davvero isolata o priva di credibilità internazionale.

Dall’Europa delle grandi capitali a quella in cui Roma torna protagonista

Per comprendere la portata della decisione bisogna ricordare anche un altro aspetto. Per molto tempo, quando si trattava di affrontare le grandi crisi europee, il baricentro politico sembrava ruotare quasi esclusivamente attorno a Parigi e Berlino, con Londra interlocutore privilegiato per le questioni di sicurezza.

Il formato E3, composto da Francia, Germania e Regno Unito, rappresentava proprio questa impostazione. E non a caso alcune capitali hanno cercato fino all’ultimo di preservarne la centralità.

L’ingresso dell’Italia nel nuovo E5 segna un allargamento significativo. Roma non si limita a essere informata sulle scelte altrui, ma parteciperà al confronto sulle condizioni necessarie per arrivare a una soluzione negoziale.

Naturalmente, molto dipenderà dal mandato effettivo che sarà attribuito alla delegazione europea. Bisognerà affrontare questioni complesse, dalle garanzie di sicurezza per Kiev alla possibilità di un cessate il fuoco, fino agli equilibri territoriali e ai rapporti futuri tra Russia, Ucraina e Nato. Nessuno può oggi garantire il successo della trattativa.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato sottovalutare il significato politico della presenza italiana.

Perché la credibilità internazionale non nasce improvvisamente. Si costruisce attraverso la continuità delle posizioni, la capacità di mantenere gli impegni e, soprattutto, l’affidabilità riconosciuta dagli interlocutori.

Meloni ha investito molto proprio su questo terreno, cercando di conciliare la tradizionale vocazione europeista e atlantica dell’Italia con una maggiore capacità di iniziativa politica.

Il risultato di Dublino suggerisce che questa impostazione comincia a produrre effetti concreti.

La sinistra e la narrazione di un’Italia senza peso

C’è poi un risvolto tutto italiano che merita di essere affrontato. Da quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, una parte della sinistra ha fatto della presunta irrilevanza internazionale del governo uno degli argomenti ricorrenti della propria critica politica.

La vicinanza a Trump sarebbe stata destinata a isolare Roma dall’Europa. Le divergenze con alcune capitali avrebbero progressivamente ridotto la capacità negoziale italiana. La posizione della presidente del Consiglio, secondo questa lettura, avrebbe finito per collocare il Paese in una sorta di terra di nessuno diplomatica.

La decisione sull’Ucraina racconta una realtà più articolata.

L’Italia entra nel gruppo ristretto che rappresenterà l’Europa in un negoziato sostenuto dagli Stati Uniti e sollecitato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E lo fa dopo aver rivendicato apertamente la necessità di una rappresentanza europea più efficace.

Non si tratta di sostenere che ogni scelta del governo sia stata corretta o che le difficoltà nei rapporti tra le capitali siano improvvisamente scomparse. Le critiche sulle politiche internazionali restano legittime, così come le differenze di valutazione sui rapporti con Washington.

Ma un conto è contestare singole decisioni, un altro è continuare a descrivere l’Italia come un Paese che non conta nulla anche quando viene coinvolto direttamente nelle trattative più importanti.

A quel punto la critica rischia di trasformarsi in una rappresentazione politica che non tiene conto dei fatti.

Ed è proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda: Meloni non ottiene soltanto un riconoscimento diplomatico, ma conquista un argomento concreto con cui rispondere a chi sostiene che il suo governo abbia ridimensionato il ruolo internazionale dell’Italia.

Una partita che riguarda anche il futuro dell’Europa

La presenza al tavolo ucraino non è importante soltanto per il prestigio nazionale. Le decisioni che potranno emergere dai negoziati avranno conseguenze dirette sulla sicurezza europea, sulle spese per la difesa, sui rapporti energetici e commerciali, sulla ricostruzione dell’Ucraina e sulla futura architettura delle relazioni con Mosca.

Per un Paese come l’Italia, seconda potenza manifatturiera dell’Unione europea, si tratta di questioni che incidono direttamente sugli interessi economici e strategici nazionali.

Partecipare alla definizione di questi equilibri significa avere maggiori possibilità di tutelare le proprie priorità, contribuire alle garanzie di sicurezza e accompagnare una soluzione diplomatica che non si traduca semplicemente nel congelamento di un conflitto destinato a riaccendersi.

È anche per questo che sarebbe riduttivo leggere l’ingresso nel formato E5 soltanto come un successo personale della presidente del Consiglio. Il risultato riguarda la posizione internazionale dell’Italia e dimostra quanto sia importante avere un governo capace di mantenere canali di interlocuzione aperti con i principali protagonisti della politica mondiale.

Meloni ha fatto del rapporto transatlantico uno dei pilastri della propria azione diplomatica. Al tempo stesso ha cercato di evitare che le divergenze tra Europa e Stati Uniti diventassero una frattura permanente. Una linea non priva di difficoltà e contraddizioni, ma che in questa circostanza sembra aver contribuito a rafforzare la posizione italiana.

La sfida adesso sarà trasformare la presenza al tavolo in una capacità effettiva di influenzare le decisioni. Perché la vera autorevolezza non si misura soltanto dal numero delle riunioni alle quali si viene invitati, ma dal peso che si riesce a esercitare sulle scelte finali.

Resta però un dato politico difficilmente aggirabile. Quando si è trattato di individuare i Paesi europei da coinvolgere nella trattativa sulla guerra più importante combattuta nel continente dalla Seconda guerra mondiale, l’Italia è stata inclusa nel gruppo ristretto.

Per Giorgia Meloni rappresenta un altro tassello nella costruzione di una credibilità internazionale che i suoi avversari hanno spesso contestato, ma che oggi trova un riconoscimento concreto.

Perché si può discutere quanto l’Italia peserà nella trattativa. È molto più difficile continuare a sostenere che non conti nulla, quando è proprio tra i Paesi chiamati a sedersi al tavolo delle decisioni.