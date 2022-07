Twitter: tre medici mettono in accusa il social media per aver oscurato i loro account di informazione vaccinale

posted by Guido da Landriano

Sono tre i medici che hanno fatto causa a Twitter, sostenendo che l’azienda abbia violato i propri termini di servizio e gli standard della comunità quando ha sospeso i loro account per aver pubblicato “dichiarazioni veritiere riguardanti la politica, la diagnosi e/o il trattamento COVID-19“.

I dottori Robert Malone, Peter McCullough e Bryan Tyson hanno depositato lunedì la causa presso la Corte Superiore della California, nella contea di San Francisco.

La denuncia sostiene che Twitter ha violato i termini del contratto quando ha sospeso in modo permanente gli account dei querelanti, ha messo a tacere le loro voci e non ha fornito loro i badge “verificati”.

I querelanti sostengono che le azioni di Twitter sono state un fattore sostanziale nel causare loro un danno e chiedono al giudice di ordinare a Twitter di riattivare i loro account.

Tutti e tre i medici sono rappresentati dagli avvocati Bryan M. Garrie e Matthew P. Tyson (non in relazione con il querelante, Bryan Tyson).

Il 12 maggio Matthew Tyson ha inviato una lettera ai direttori e agli agenti di gestione di Twitter chiedendo all’azienda di ripristinare gli account di cinque medici, tra cui i querelanti, e di fornire loro un badge “verificato”. Twitter non ha risposto.

Nella lettera, Matthew Tyson ha riconosciuto che Twitter è una “società privata” e che le sue condizioni prevedono che possa “sospendere gli account degli utenti per qualsiasi motivo o per nessun motivo”.

“Tuttavia, Twitter ha anche implementato standard comunitari specifici per limitare la disinformazione COVID-19 sulla piattaforma, e Twitter era tenuto a seguire tali termini”, ha aggiunto.

Secondo la denuncia, i termini di moderazione dei contenuti di Twitter includevano procedure di rimozione per trattamenti inefficaci e falsi criteri diagnostici, e misure per “etichettare” le informazioni come “fuorvianti”.

Twitter ha una “politica dei cinque colpi” come parte delle sue linee guida sulla disinformazione COVID-19 e degli standard della comunità.

Il sito web di Twitter afferma che:

“Le conseguenze della violazione della nostra politica sulle informazioni fuorvianti COVID-19 dipendono dalla gravità e dal tipo di violazione e dalla storia di precedenti violazioni dell’account. Nei casi in cui gli account violino ripetutamente questa politica, utilizzeremo un sistema di strike per determinare se debbano essere applicate ulteriori azioni di applicazione”.

Lo Strike 1 è “nessuna azione a livello di account”. Lo strike 2 comporta il blocco dell’account per 12 ore. Lo strike 3 comporta un altro blocco dell’account di 12 ore. Lo strike 4 comporta il blocco dell’account per sette giorni e cinque o più strike portano alla sospensione permanente.

I querelanti sostengono di essersi affidati a Twitter per impiegare e applicare i suoi termini in buona fede e che era prevedibile per Twitter che i querelanti si sarebbero affidati ai termini che l’azienda è obbligata a seguire.

Secondo la denuncia, un “tweet veritiero riguardante la politica, la diagnosi e/o il trattamento della COVID-19” non violerebbe i termini di servizio di Twitter, gli standard della comunità, le politiche di moderazione dei contenuti o le linee guida sulla disinformazione.

“Nessuno di questi medici ha pubblicato informazioni false o fuorvianti, né ha ricevuto cinque strike prima della sospensione”, ha dichiarato Matthew Tyson nella sua lettera a Twitter.

“Non è un caso che Twitter abbia violato le proprie linee guida sulla disinformazione COVID-19 e abbia sospeso gli account dei dottori Zelenko, Malone, Fareed, Tyson e McCullough”, ha scritto.

Ovviamente se Twitter fosse condannato a ristabilire gli account di questi tre medici scettici sui vaccini assisteremmo ad un cambio epocale nelle sue politiche di censura. Quando Elon Musk annunciò la scalata per qualche giorno sembrò le il social media avesse “Mollato le redini” alla censura, ma i ritardi nell’acquisto hanno riportato le politiche alla rigidità precedente. Vedremo se un’azione legale potrà cambiare qualcosa.



