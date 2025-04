Turchia e Pakistan uniti per sfruttare i nuovi giacimenti di Gas e Petrolio nell’Oceano Indiano

I giacimenti di petrolio e gas offshore appena scoperti nelle acque territoriali del Pakistan potrebbero essere portati in superficie da Pakistan e Turchia.

Questa settimana, in occasione del Pakistan Minerals Investment Forum 2025 di Islamabad, i due Paesi hanno firmato un accordo per la presentazione di offerte congiunte per 40 blocchi offshore. A febbraio il governo pakistano ha annunciato una gara d’appalto per la concessione di licenze di esplorazione per i blocchi, situati nei bacini del Makran e dell’Indo.

Secondo News.AZ , le società pakistane Mari Energies Limited, Oil and Gas Development Company Limited e Pakistan Petroleum Limited parteciperanno congiuntamente alla gara d’appalto offshore con l’impresa statale turca Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO).

Modern Diplomacy ha dichiarato che la scoperta, effettuata nel corso di un’indagine triennale, ha raccolto dati che suggeriscono che si tratta del quarto più grande giacimento di petrolio e gas al mondo. Venezuela, Arabia Saudita e Canada sono i tre Paesi con le maggiori riserve di petrolio accertate.

Il giacimento sarebbe così grande da poter cambiare la direzione economica del Pakistan, dove una persona su quattro vive in povertà.

Se le riserve offshore del Pakistan sono così grandi, la domanda ovvia è: perché le major petrolifere non hanno assillato il governo pakistano affinché le perforasse?

In un articolo del gennaio 2024, Oilprice afferma che la Shell ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Pakistan a Saudi Aramco nel giugno 2023 e che un’asta per 18 blocchi petroliferi e di gas ha avuto, nel migliore dei casi, una risposta tiepida da parte degli offerenti internazionali. Secondo The Nation, nessuna società internazionale ha fatto offerte per 15 blocchi.

A luglio [2024], il ministro del Petrolio del Paese, Musadik Malik, ha dichiarato a una commissione parlamentare che nessuna compagnia internazionale era interessata all’esplorazione di petrolio e gas offshore in Pakistan, e che quelle presenti nel Paese avevano per lo più in vista la porta d’uscita.

Malik ha spiegato alla commissione che il costo della sicurezza è uno dei principali fattori di rottura, perché “nelle aree in cui le compagnie cercano petrolio e gas, devono spendere una cifra significativa per mantenere la sicurezza dei loro dipendenti e dei loro beni”. E la sicurezza è fornita dal Pakistan, che non è stato all’altezza del compito.

A marzo [2024], cinque ingegneri cinesi sono stati uccisi in un attacco suicida nel nord-est del Pakistan, quando un veicolo imbottito di esplosivo è piombato su un autobus che trasportava il personale da Islamabad al gigantesco progetto della diga di Dasu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Il progetto fa parte del Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC) da 62 miliardi di dollari. Questo incidente ha innescato una serie di arresti temporanei anche in altri progetti.

All’inizio dello stesso mese, alcuni insorti hanno attaccato le strutture cinesi nel sud-ovest del Pakistan, prendendo d’assalto il complesso dell’Autorità portuale di Gwadar, gestito dalla Cina. Gli attacchi sono stati perpetrati dall’Esercito di Liberazione del Balochistan (BLA), separatisti che combattono per un Balochistan indipendente, come riportato dal Lowy Institute .

Secondo il Ministro dell’Energia pakistano Mohammad Ali, il Pakistan ha 235 trilioni di piedi cubi (tcf) di riserve di gas e un investimento di 25-30 miliardi di dollari sarebbe sufficiente per estrarre il 10% di queste riserve nel prossimo decennio, per invertire l’attuale produzione di gas in calo e sostituire l’importazione di energia.

il Pakistan

La scoperta di petrolio e gas potrebbe produrre ulteriori benefici. Modern Diplomacy osserva che le aree marine del Pakistan sono ricche di risorse naturali, tra cui minerali come cobalto, nichel ed elementi di terre rare. L’idea è quella di sfruttare la sua “economia blu dell’acqua”.

“Il potenziale va oltre l’elettricità e comprende attività come la pesca, la biotecnologia marina e persino l’ecoturismo. Uno sforzo coordinato per espandere queste industrie potrebbe dare al Pakistan una varietà di flussi di entrate e generare occupazione, rafforzando così la sua economia”, si legge nella pubblicazione.

Anche se il Pakistan potrebbe non avere le capacità tecnologiche per l’estrazione in acque profonde, c’è un crescente interesse globale in questo settore, con alcune aziende che stanno esplorando il potenziale per l’estrazione di noduli polimetallici che contengono metalli preziosi. La Turchia ha una base tecnologica e industriale più profonda rispetto al Pakistan, oltre che una fame energetica notevole. Inoltre i due paesi sono musulmani sunniti, e questo viene a porre le basi per un asse che parte dalla Turchia, passa per il Caucaso, arriva in Pakistan e poi sino all’Indonesia.