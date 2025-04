Trump esenta dai dazi alla Cina Smartphone e Chip (per ora). Apple ringrazia

Il governo degli Stati Uniti ha sorprendentemente esentato i prodotti elettronici come smartphone e laptop dalle tariffe speciali sulle importazioni dalla Cina e da numerosi altri paesi. Secondo una dichiarazione della Customs and Border Protection Agency (CBP), tra i beni preferiti rientrano anche hard disk, processori e chip di memoria. Sono inoltre esenti le macchine per la fabbricazione di semiconduttori, che provegono soprattutto dai Paesi Bassi, che comunque avrebbero dazi contenuti.

Le regole speciali aiutano le aziende americane come Apple o Nvidia, che importano gran parte dei suoi prodotti dalla Cina e da altri paesi asiatici. A causa dei dazi, dovevano temere bruschi cali dei profitti e il collasso delle loro catene di approvvigionamento.

Le eccezioni sono state pubblicate nella tarda serata di venerdì. Esentano i prodotti menzionati dalla tariffa speciale del 125 percento sulle importazioni cinesi e dalla tariffa globale di base del 10 percento che si applica a quasi tutti gli altri paesi.

L’agenzia cita un memorandum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di venerdì. Tuttavia, la Casa Bianca non ha ancora pubblicato questo memorandum.

A rischio vendite per 325 miliardi di dollari

Trump ha mantenuto duri dazi commerciali con Pechino, mentre con gli altri paesi ha sospeso la decisione per 90%, per dar tempo di discutere nuovi accordi bilaterali. Gli Stati Uniti stanno imponendo dazi del 145 percento sulle importazioni dalla Cina. Pechino, da parte sua, vuole imporre una tariffa del 125 per cento sui prodotti statunitensi.

Tuttavia, anche in base alle nuove norme, alcune tariffe continueranno ad applicarsi ai prodotti elettronici e agli smartphone. L’amministrazione Trump aveva già imposto dazi del 20 percento sui prodotti cinesi da febbraio. Il presunto contesto era il ruolo della Cina nel commercio del fentanyl. Per il momento la presente norma resta in vigore.

L’escalation dei dazi sulla Cina da parte di Trump ha causato il crollo delle azioni di molte aziende tecnologiche questa settimana. In soli quattro giorni di contrattazioni, la capitalizzazione di mercato di Apple, era prima crollata, ma poi era parzialmente rimbalzata

Tim Cook potrebbe aver influenzato la decisione

Le nuove esenzioni per smartphone e dispositivi elettronici ricordano le azioni di Trump durante il suo primo mandato. A quel tempo, il suo governo esentò gli smartphone, gli smartwatch e la maggior parte dei dispositivi elettronici dalle tariffe sulle importazioni cinesi, in parte perché il CEO di Apple Tim Cook era preoccupato degli svantaggi competitivi rispetto al suo principale concorrente Samsung.aveva fatto riferimento.

Inizialmente, il ruolo di Cook nel compromesso raggiunto non era chiaro. Sabato Apple non ha risposto alla richiesta di commento. Quel che è certo è che Cook ha un rapporto relativamente buono con Trump e ha parlato con lui diverse volte di recente. I super dazi alla Cina avrebbero messo in grave difficoltà Apple nei confronti di Samsung, che produce soprattutto in corea del Sud e che, in questo momento, aga dei dazi solo del 10%.

Questa esenzione potrebbe non essere però eterna: Apple ha affermato che investirà 500 miliardi negli USA per il reshoring delle produzioni tecnologiche. Quando questo sarà avvenuto, e lo stesso per Nvidia, le esenzioni non saranno più necessarie.