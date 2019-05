TRUMP ANNUNCIA DAZI IMPOSTI AL MESSICO DAL 10 GIUGNO SE NON LIMITA L’IMMIGRAZIONE ILLEGALE.

Un tweet del Presidente USA ha shoccato ieri i mercati e gli operatori, anche perchè è giunto inaspettato un cui con il USMCA, l’accordo che ha sostituito il NAFTA nel nord America , sembrava aver dissipato qualsiasi nube in questo settore.

Leggiamo cosa dice Trump:

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019