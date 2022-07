Tremonti: E’ avvenuta la fusione per incorporazione dell’Europa nella NATO

Giulio Tremonti ha detto una enorme verità, cioè che l’Europa, l’Unione europea, è finita. Politicamente la UE è stata assorbita, incorporata, nella NATO. Sentiamolo:

@Giulio_Tremonti: In questi giorni è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Unione Europea nella Nato" pic.twitter.com/fyxRFIEKca — Controcorrente (@Controcorrentv) July 1, 2022

In realtà non abbiamo avuto che la cancellazione oggettiva di un ente inutile, la UE, che alla fine è oggettivamente assorbita dagli USA, ma solo a guida Democratica. Non c’è più autonomia della Commissione, che si accoda alle decisioni di Biden come una banale esecutrice. Tutto viene deciso da un ristretto clan di miliardari e potenti USA, che poi condizionano prima la Casa Bianca e poi trasferito e tradotto nelle diverse lingue da Bruxelles. Del resto, a suo tempo, lo disse anche il prof. Paolo Savona: “L’Europa non esiste, esiste solo una Germania circondata da pavidi“. Gli Italiani, come non si sono espressi sulla UE, sono stati anche spettatori della sua incorporazione.

Non c’è autonomia politica, siamo diventati meri esecutori, anche non particolarmente intelligenti. Anzi il governo è risultato piuttosto deludente: si è partito con grandi piani di riforma citando Cavour , dando la speranza di una cambiamento che non c’è stato. Anzi abbiamo avuto una finanziaria di mancette, che non ha restituito nulla del reale impoverimento degli italiani.

Inflazione record in Europa, in Italia è all'8%@Giulio_Tremonti: "Dall'autunno passato è stata fatta una finanziaria colabrodo e niente di più se non la restituzione di qualche soldo maltolto"#Controcorrente pic.twitter.com/OXWXlhD354 — Controcorrente (@Controcorrentv) July 1, 2022

Solo piccole cose, che, fra l’altro, sono già finite, Niente è stato fatto per combattere realmente l’inflazione. Niente del maggior peso dell’IVA per l’inflazione viene restituito, se non in minima parte. I governi sono anche dei cattivi esecutori degli ordini altrui. Sopravvivono solo per ordine superiore.



