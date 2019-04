Toh , l’Italia guida lo sviluppo dell’industria in Europa

Bloomberg ci mostra un grafico che ai giornalisti nostrani avrà fatto venire la pelle d’oca, ma a quei pochi che ci seguono regolarmente non avrà fatto stupore più di tanto perchè di questi dati parliamo da mesi . L’Italia ha dato il maggior contributo alla crescita della produzione industriale all’inizio del 2019.

Chi ci segue non sarà restato stupito perchè è da un po’ che facciamo notare come la produzione industriale italiana, non brillante, non è neanche disastrosa. Secondo me (puro IMHO) i motivi sono i seguenti:

la produzione industriale è già ai minimi peer cui esiste un livello floor;

comunque c’è un minimo di ripresa, o di minore recessione (come rivelato dalle revisioni del PIL 2018);

dato che comunque la crescita è export led, cosa pessima, la nostra lo è un po’ meno e soprattutto abbiamo scelto un mix di partner diversi

Come export la Germania ha un partner importantissimo che pesa molto più rispetto all’export italiano in Cina. Questo è l’andamento, anche previsionale dell’import cinese, che ha toccato un massimo a giugno 2018.

Comunque c’è poco da gioire: il modello di crescita è sbagliato peer la Germania e per l’Italia. a noi è andata, per ora, un po’ meglio, ma quando il sistema è marcio non può migliorare più di tanto.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐