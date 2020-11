“THE GREAT RESET”: JOHN KERRY DICE CHE E’ NECESSARIO “CONTRO IL POPULISMO”

L’ex segretario di Stato della presidenza Obama, John Kerry, ha partecipato a una tavola rotonda al World Economic Forum durante la quale ha affermato che è urgentemente necessario un “Great Reset”, un Grande azzeramento, per fermare l’ascesa del populismo.

Kerry ha promesso che sotto un’amministrazione Biden, l’America si sarebbe unita all’accordo sul clima di Parigi che uccide il lavoro, ma che questo “non è stato abbastanza“.

“La nozione di reset è più importante che mai”, ha detto Kerry.

“Personalmente credo … siamo all’alba di un periodo estremamente emozionante.”

L’ex senatore ha chiarito che questo “reset”, che è semplicemente un rebranding di quel “nuovo ordine mondiale” che ha affrontato una dura resistenza negli ultimi due decenni, e che è necessario per sconfiggere il populismo, cioè la democrazia.

“Penso che l’Europa debba guardare a questo con la Brexit e il crescente populismo nazionale, il populismo nazionalista”, ha detto Kerry.

“Che è davvero una delle priorità che tutti dobbiamo affrontare. Non puoi ignorarlo. ”

Parlando di come Trump ha aumentato il suo voto nel 2020, Kerry ha osservato: “Ciò che mi stupisce è che quante persone hanno ancora votato per il livello di caos e violazione della legge e dell’ordine e infrangere gli standard e … penso che, la ragione alla base di ciò è qualcosa che tutti devono esaminare “.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha anche accolto con favore la prospettiva di Biden come un “amico alla Casa Bianca” per i globalisti e ha detto che le due entità lavoreranno su “un nuovo regolamento per l’economia digitale e la società digitale“.

“La necessità di una cooperazione globale e questa accelerazione del cambiamento saranno entrambi i motori del Great Reset. E la vedo come un’opportunità senza precedenti “, ha affermato von der Leyen.

Come abbiamo ampiamente documentato, “The Great Reset” è semplicemente l’ultima incarnazione dell’agenda per centralizzare il potere nelle mani di una piccola élite, privando gli americani del diritto di voto, abbassando i loro standard di vita e costringendoli a sottomettersi a un sistema di punteggio di credito sociale che lo farà eliminare ogni privacy e autonomia personale. Del resto, per essere chiari, come può essere anche vagamente democratico un programma che include al proprio interno l’ente più anti democratico del mondo, cioè la Commissione Europea?

Come abbiamo riportato ieri, i media tradizionali come il New York Times continuano a sostenere che il “Great Reset” è una “teoria del complotto” anche se i leader mondiali lo annunciano apertamente, ed anche se fa parte di documentazioni ufficiali. Anche questa cecità mirata dovrebbe far rizzare i capelli sulla testa.